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Сегодня на Донбассе стреляли из гранатометов
Полковник Дмитрий Гуцуляк из пресс-центра Министерства обороны Украины сообщил о ситуации на линии соприкосновения сегодня, 28 июля.
"С полуночи украинскими военными зафиксировано 4 прицельных вражеских обстрелов, - отметил Гуцуляк. - Ночью российско-оккупационные войска проявили активность в районе Крымского, Светлодарска, Лебединского и Широкино, где зафиксировано вражеские обстрелы из гранатометов и стрелкового оружия".
По словам полковника, с начала текущих суток на Донбассе потерь среди украинских военнослужащих в результате боевых действий нет.
Напомним, что вчера на Донбассом фронте был побит июльский рекорд обстрелов. Также в пятницу в зоне ООС подорвался "Ронин", воевавший за Украину, и погибли оккупанты.
Также была опубликована новая карта "горячих точек" Донбасского фронта.
Теги: Донбасс, гранатомет, обстрелы, фронт, ООС
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- На блокпостах Донетчины отловили пособников "ДНР"14:00
- Обнародованы тревожные новости с Донбасса13:40
- Жителей Донбасса учили защищаться от радиации13:20
- Расширенная сводка с Донбасского фронта: обстрелы по направлениям и невосполнимая потеря13:00
- Сегодня на Донбассе стреляли из гранатометов12:45
- "Горячие точки" Донбасса: появилась карта обстрелов из зоны ООС12:30
- На Донбассе погиб один из лучших воинов ОС15:20
- Смертельный взрыв на кладбище в Горловке: данные журналиста и разведки15:00
- СММ ОБСЕ помогает ремонтировать Донбасс14:40
- Сальмонеллез атакует Мариуполь14:20
- На блокпостах Донетчины отловили пособников "ДНР"14:00
- Обнародованы тревожные новости с Донбасса13:40
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