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Смертельный взрыв на кладбище в Горловке: данные журналиста и разведки
В Горловке (неподконтрольная правительству часть Донетчины) на этой неделе погибли 18-летний парень и 17-летняя девушка. От взрыва. На кладбище. Оккупанты не смогли скрыть эту информацию. Но и подробностей страшного происшествия сообщить не пожелали.
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 27 июля), медперсонал больницы в н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка) отказался предоставить наблюдателям информацию о жертвах среди гражданского населения, о которых сообщалось, без разрешения со стороны членов вооруженных формирований в этом населенном пункте. Но всё же кое-что об этой трагедии узнать удалось.
Журналист-переселенец, политолог Никита Синицын, вынужденно покинувший захваченную боевиками Горловку, но продолжающий отслеживать события на неподконтрольной правительству части Донетчины благодаря своим связям, отмечает: "По моим данным 17-летняя девушка проживающая в Украине приехала в гости к отцу живущему в Горловке и пошла на прогулку. Во время прогулки с парнем они наткнулись на противотанковую мину и, как утверждают мои источники, зачем-то попытались ее вытащить. Результат – известен".
По словам источников из числа военных, на которых ссылается Никита, противотанковые мины практически всегда ставят на неизвлекаемость, устраивая для саперов ловушку в виде растяжки на гранате или мины-"лягухи", так что шансов у ребят практически не было.
"Также мои источники сообщают, что дорога и район поселка Мичурина в самопровозглашенной ДНР считается "танкоопасным" и еще в 2014-2015-х годах плотно "засеивался" участниками "Вооруженных сил" ДНР как противотанковыми так и противопехотными минами. Возможно, жертвой одной из них и стали ребята", - отмечает Синицын.
"Хаотическое минирование российско-оккупационными войсками местности, представляет опасность для местного населения. 25 июля с.г. трое подростков подорвались вблизи могилы своего товарища на минах, установленных на кладбище. Двое из них погибли на месте", - сообщили сегодня в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Теги: Донбасс, Горловка, взрыв, смерть, кладбище, оккупация
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