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Архив - Донецкая область

СММ ОБСЕ помогает ремонтировать Донбасс

28.07.2018 14:40
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СММ ОБСЕ помогает ремонтировать Донбасс

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине содействуют восстановлению поврежденных обстрелами инфраструктурных объектов Донбасс.

Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 27 июля), представители Миссии продолжали содействовать проведению и осуществлять мониторинг ремонтных работ и технического облуживания на шламонакопителе фенольного завода возле н. п. Железное (быв. Артемово, подконтрольный правительству, 42 км к северо-востоку от Донецка), на железнодорожной станции в н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), на оптоволоконном кабеле недалеко от Станицы Луганской, на Петровской насосной станции возле н. п. Артема (подконтрольный правительству, 26 км к северу от Луганска) и на линиях электропередачи в н. п. Набережное (неподконтрольный правительству, 33 км к северо-востоку от Мариуполя).



Теги: Донбасс, ремонт, наблюдатели, СММ ОБСЕ
 
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