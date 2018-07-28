СММ ОБСЕ помогает ремонтировать Донбасс

28.07.2018 14:40

Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине содействуют восстановлению поврежденных обстрелами инфраструктурных объектов Донбасс.



Согласно последнему отчету СММ ОБСЕ (опубликован вечером 27 июля), представители Миссии продолжали содействовать проведению и осуществлять мониторинг ремонтных работ и технического облуживания на шламонакопителе фенольного завода возле н. п. Железное (быв. Артемово, подконтрольный правительству, 42 км к северо-востоку от Донецка), на железнодорожной станции в н. п. Попасная (подконтрольный правительству, 69 км к западу от Луганска), на оптоволоконном кабеле недалеко от Станицы Луганской, на Петровской насосной станции возле н. п. Артема (подконтрольный правительству, 26 км к северу от Луганска) и на линиях электропередачи в н. п. Набережное (неподконтрольный правительству, 33 км к северо-востоку от Мариуполя).