Тука прокомментировал путинский референдум для Донбасса

28.07.2018 09:15

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) Георгий Тука прокомментировал идею президента РФ Владимира Путина о возможности проведения референдума на Донбассе. По мнению Туки, Украине не стоит концентрировать внимание на идеях Кремля об урегулировании вооруженного конфликта на Донбассе.



Напомним, ранее издание Bloomberg со ссылкой на два источника сообщило, что президент РФ Владимир Путин на закрытом совещании с послами МИД рассказал, что предложил президенту США Дональду Трампу провести референдум в непризнанных «ЛНР» и «ДНР» о статусе территорий. Белый дом заявил, что не рассматривает возможность поддержки призыва Путина о референдуме на востоке Украины. В Министерстве иностранных дел Украины категорически отвергли такую идею Путина. Сам Путин также признал, что идея требует доработки.



"Таких предложений Кремля будет еще не одно, и не два-три, разного рода. Я думаю, что не стоит концентрировать внимание на кремлевских предложениях. Позиция Украины поддержана Европейским Союзом, США, Канадой – это Минские договоренности. Главная проблема в том, что Российская Федерация их не придерживается", – подчеркнул Тука на телеканале Zik.



По его словам, в этой связи возникает вопрос, что нужно сделать для того, чтобы Россия выполняла Минские договоренности.



"Мне бы хотелось видеть более жесткую позицию Европейского Союза в отношении Российской Федерации. К сожалению, политика двойных стандартов в мире является стандартом на протяжении минимум 30 лет, – заявил Тука. - Пророссийское лобби за последние 1,5 года "нарастило мышцы" в Европе. Это правда. В 2014-2016 годах они были очень и очень слабы. За эти почти 2 года они существенно "нарастили мышцы" не только в Италии, поэтому приходится жить в таких реалиях".



Тука отмечает, что вопрос урегулирования вооруженного конфликта на Донбассе может быть решен на протяжении одного дня. Но всё зависит от воли Кремля.



"Я с 2014 года продолжаю утверждать: у нас не внутренний конфликт, у нас – агрессия Российской Федерации. Агрессору безразличны любые результаты любых референдумов. На то он и агрессор, какие бы мы не проводили у себя референдумы, - пояснил заместитель министра МинВОТ. - Хоть завтра с Донецком целоваться начнем, это не устраивает одного конкретного человека – Владимира Путина. Я имею ввиду коллективного Путина. И до тех пор, пока эта группа людей, которая управляет сейчас РФ, не удовлетворит свои амбиции или мир консолидировано не заставит их, до тех пор я не вижу решения [по Донбассу]".