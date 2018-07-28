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Угольную отрасль Украины нужно спасать: рецепт от главы НПГУ
На правительственном совещании глава Кабмин Владимир Гройсман заявил, что, что с 1 августа Россия собирается применить торгово-экономический пакет санкций против Украины. В том числе, дано указание - не поставлять в нашу страну энергетический уголь. Эту информацию прокомментировал глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец, который также присутствовал на том совещании.
"Это делается для того, чтобы сорвать осенне-зимний период 2018-2019 г", - пишет Волынец на своей странице в Фейсбуке.
Он также напоминает, что закон №8362, которым предусмотрено выделить 1.4 млрд на финансирование отечественной угольной отрасли - президентом не подписан.
"Не трудно предположить, что на данный момент никаких средств на угольную отрасль не предусмотрено. Если этот закон не вступает в силу, то в сентябре депутаты или правительство должны разработать другой закон, в котором еще необходимо предусмотреть реальные источники наполнения бюджета, в том числе на финансирование угольной отрасли, - отмечает Волыенц. - С 1 августа задолженность по заработной плате горнякам государственных шахт вновь превысит отметки 1 млрд грн. А хуже всего то, что государственные шахты уже не способны работать высокоэффективно, потому, что они просто разграблены. Копи нуждаются в модернизации и инвестиций. Но о чем можно говорить, когда нет средств даже на выплату заработной платы горнякам?
Так что шахты в упадке - не ведется горно-капитальные работе, не заряжаются новые лавы, поскольку не имеют возможности покупать новую горную технику. И между тем, теряются высококвалифицированные кадры на угольных предприятиях".
Волынец напоминает, что собственных запасов угля в Украине, при нынешних темпах добычи хватит на 830 лет, природного газа на 26 лет, нефти на 33 года.
"Премьер-министр Украины в первых числах августа должен провести совещание по проблемам, которые накопились в угольной отрасли и поиска необходимых решений, - отмечает глава НПГУ. - В случае немедленного принятия необходимых мер, можно постепенно исправить ситуацию. И даже если абстрагироваться от государственных шахт, то частная компания ДТЭК, конечно, способна будет наращивать объемы добычи, но этого будет недостаточно. Не стоит забывать о мощном потенциале государственных шахт".
Волынец считает, что для стабилизации ситуации в угольной отрасли уже на протяжении августа нужно на правительственном уровне разработать следующие мероприятия:
- усилить профессиональными специалистами работников Минэнергоугля;
- предусмотреть инвестиции в угольную отрасль;
- искоренить коррупцию в отрасли на всех уровнях управления и производства;
- ликвидировать влияние "смотрящих";
- предусмотреть конкретные сроки выполнения программных действий с определением ответственных лиц на каждом этапе.
"Только в таком случае мы сможем обеспечить энергетическую безопасность государства, а зимой избежать коллапса", - уверен глава НПГУ.
Теги: Украина, Донбасс, уголь, шахты, Волынец
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