В Донецкой области сегодня насмерть разбились люди

28.07.2018 10:00

Столкновение грузовика и легкового автомобиля произошло сегодня, 28 июля, в 7.05 утра на автодороге вблизи Владимировки, между Волновахой и Никольским (Донетчина). В результате ДТП 2 человека погибли, многие пострадали.



По предварительным данным, водитель "Рено Магнум", выезжая с второстепенной дороги, не предоставил преимущество в движении грузовому автомобилю . В результате аварии 6 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести. Водитель легкого автомобиля и еще одна пассажирка погибли. Кроме того, сейчас в шоковом состоянии находится 6-летний ребенок. Все пострадавшие госпитализированы в больницу Волновахи.



48-летний водитель грузовика житель Мариуполя, а другие пассажиры "Рено" из Днепропетровска.



Группы реагирования патрульной полиции обеспечивают безопасность на месте происшествия, а следователи устанавливают все обстоятельства трагедии.



Напомним, вчера еще смертоносное ДТП произошло на автодороге Бахмут - Горловка. В результате аварии 3 человека погибли, еще 7 - получили травмы различной степени тяжести.



