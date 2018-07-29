- Донбасс как разменная монета: идет большой торг22:20
- Лечиться в Донецке: огромные очереди и нехватка врачей22:00
- Названы новые проблемы переселенцев: какие и где21:40
- Пользователи соцсетей высказались о комендантском часе в "ДНР"21:20
- Эксперт: мир на Донбассе без потерь для Украины невозможен21:00
- На Донетчине недвижимость выросла в цене20:20
- Хуг признал, что СММ ОБСЕ видит лишь то, что ей дают видеть19:40
- На Донетчине помогли переселенцам19:20
- Как решить пенсионные проблемы переселенцев: Донбасс SOS дал рекомендации19:00
- Книжный рынок Донецка: упадок, покупатели в камуфляже и воспевание оккупантов18:40
Донбасс как разменная монета: идет большой торг
Россия использует Донбасс для торга с Западом, а все обсуждения касательно минских договоренностей и миротворцев - способ затянуть ситуацию. Для РФ важно, чтобы регион остался бременем, которое не дает Украине развиваться и выйти из-под ее геополитического влияния. Такое мнение в эфире информационного проекта "Первые о главном. Комментарии " на телеканале ZIK высказал политтехнолог Алексей Голобуцкий.
Эксперт убежден: Россия будет делать всё, чтобы вопрос Донбасса решался на ее условиях. "Если РФ захочет, может решить это за две-три недели. Но, конечно, здесь присутствует большой торг Кремля с коллективным Западом. Поэтому пока ставки не настолько высокие, Кремль и дальше будет продолжать играть в эту игру", - считает политтехнолог.
Кроме того, он подчеркнул: до украинских парламентских выборов, которые намечены на осень 2019-го, ситуация не сдвинется. "Они ждут изменений политической власти и тогда уже будут "новые форматы" или "договоренности". России не подходит вариант, когда Украина получит Донбасс на наших условиях. Ведь тогда вообще не понятно, зачем было входить в эту авантюру ", - отметил Голобуцкий.
По его словам, для Кремля важно, чтобы Украина получила назад Донбасс, как "гирю на ногах", что поможет оставить Украину в геополитике РФ. "Поэтому все варианты - от Минских договоренностей к миротворцам - обсуждаются только для того, чтобы затягивать время и не решать этого вопроса", - рассказал эксперт.
Голобуцкий убежден: в течение, по меньшей мере, двух лет на Донбассе не будет ни миротворческой миссии, ни референдума. Далее же все будет зависеть от украинской политической элиты. "Ведь ситуация в нашей стране тоже может измениться, - поясняет он. - Например, следующая власть может получить мандат, чтобы вообще забыть эту тему, или же провести федерализацию".
Эксперт считает важным, чтобы политики во время предвыборной кампании заявляли не общие вещи о "возвращении Донбасса и Крыма", а четко - как это должно происходить и на каких условиях.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Запад, геополитика, торг
- Мнение: "Минск-2 несет смертельную угрозу для Украины, а у каждой страны в этой войне - свои цели"
- Запад и РФ торгуются за охваченный войной Донбасс и будущее Украины
- Россия пытается заставить Запад предать Украину
- "Запад хочет, чтобы вчерашние холопы научились с уважением говорить об убивающих их господах" - журналист о "доброжелателях" Украины
- Украина может попасть в капкан: на Западе указали на важные моменты в отношениях между Венгрией и Россией
- Каспаров: "Поставки оружия в Украину могут продемонстрировать российской военной, кагэбэшной, бизнес-элите, что времена, когда Запад отступал, закончились"
- Донбасс как разменная монета: идет большой торг22:20
- Лечиться в Донецке: огромные очереди и нехватка врачей22:00
- Названы новые проблемы переселенцев: какие и где21:40
- Пользователи соцсетей высказались о комендантском часе в "ДНР"21:20
- Эксперт: мир на Донбассе без потерь для Украины невозможен21:00
- На Донетчине недвижимость выросла в цене20:20
- Хуг признал, что СММ ОБСЕ видит лишь то, что ей дают видеть19:40
- На Донетчине помогли переселенцам19:20
- Как решить пенсионные проблемы переселенцев: Донбасс SOS дал рекомендации19:00
- Книжный рынок Донецка: упадок, покупатели в камуфляже и воспевание оккупантов18:40
- Донбасс как разменная монета: идет большой торг22:20
- Лечиться в Донецке: огромные очереди и нехватка врачей22:00
- Названы новые проблемы переселенцев: какие и где21:40
- Пользователи соцсетей высказались о комендантском часе в "ДНР"21:20
- Эксперт: мир на Донбассе без потерь для Украины невозможен21:00
- Россия пытается заставить Запад предать Украину20:40
- На Донетчине недвижимость выросла в цене20:20
- Переселенцев продолжают лишать выплат20:00
- Хуг признал, что СММ ОБСЕ видит лишь то, что ей дают видеть19:40
- На Донетчине помогли переселенцам19:20
- Референдум для Донбасса: как политики и политологи отреагировали на идею Кремля21:20
- Стоматологи назвали самые вредные продукты для зубной эмали22:15
- Тривожні ознаки діабету21:00
- В Украине запретили известный лекарственный препарат15:38
- Почему любители хлеба каждый день губят свое здоровье13:20
- Медики назвали популярный антибиотик смертельно опасным11:35
- Врачи назвали неожиданные продукты, продлевающие жизнь08:15
- Дезодоранты опасны для здоровья. Мужского17:37
- Мінування Азовського моря не вирішить проблеми України - військовий експерт13:11
- Ученые нашли способ предотвратить потерю зрения20:48
- Страсти в оккупированной Горловке: бандиты, биты и сорванный запуск "Стирола"
- Смертельный взрыв на кладбище в Горловке: данные журналиста и разведки
- Из-за перевозчиков и проблем с пенсиями в Донецкой области гибнут люди
- «Опять на костылях»: в соцсети сообщили о серьезном ранение главаря «ДНР»
- У "ДНР" большие проблемы: артиллерия ВСУ стреляла новыми снарядами артсистемы "Гиацинт"
- В Донецке новые автобусы ездят "на бутылках"
- Обнародованы тревожные новости с Донбасса
- Страшное преступление на Донбассе: мужчину и женщину забили лопатой и сожгли
- Как затопление шахт может ударить по Донбассу
- Донбасс: опубликованы свежие данные о штурме линии разграничения