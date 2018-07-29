Хуг признал, что СММ ОБСЕ видит лишь то, что ей дают видеть

29.07.2018 19:40

Первый заместитель главы специальной СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг не скрывает, что факты, которые удается зафиксировать наблюдателям ОБСЕ на неподконтрольной территории, "контролируемы".



"Члены нашего патруля выезжают из Луганска и проезжают весь этот маршрут к неподконтрольным участкам границы и на этом пути они проходят множество блокпостов. И когда наши наблюдатели приезжают, там уже знают, что патруль прибудет и все то, что видят наши представители - слишком контролировано", - рассказал Хуг в интервью "112 Украина".







По его словам, ситуацию могло бы исправить открытие новых баз миссии на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей. Однако боевики не дают разрешения.



"С 2014 мы постоянно обращаемся к тем, кому принадлежит фактический контроль с просьбой предоставить гарантии, чтобы открыть постоянные представительства в таких городах как Новоазовск, Амвросиевка, Антрацит, расположенных вдоль неподконтрольных участков границы с Россией, - сообщил Хуг. - Мы знаем, где хотим открыть эти постоянные представительства. Однако до сих пор не получили заверения в безопасности от отдельных районов Донецкой и Луганской областей, чтобы мы могли безопасно выполнять свою работу".