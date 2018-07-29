Идут проверки "жилищных выплат" переселенцам

29.07.2018 16:40

Председатель Счетной палаты Валерий Пацкан сообщил о проведении провекри эффективности использования средства госбюджета, которые ежемесячно выделяются переселенцам для покрытия расходов на проживание.



По словам Пацкана, будет проанализирована ситуация с выплатами за 2017 год и I полугодие текущего года. Отчет по соответствующему аудиту планируется заслушать в конце сентября.



Председатель Счетной палаты добавил, что подавляющее большинство внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) из-за нехватки средств на собственное жилье вынуждены арендовать квартиры. "Ежегодно из государственного бюджета выделяются значительные суммы, чтобы помочь переселенцам покрывать хотя бы часть расходов на жилье. И который год подряд мы слышим много нареканий по их выплате от людей, которые из-за оккупационных действий России потеряли свои дома в Крыму или на востоке Украины", - отметил Пацкан..



Он напомнил, что предыдущий аудит выявил ряд недостатков в выплате помощи переселенцам. В частности, не было должного учета ВПЛ, зафиксированы случаи нарушения порядка предоставления ежемесячной помощи. "Проводились как переплаты, так и задержки до 4-х месяцев с проведением выплат. Значительно отличались цифры Минсоцполитики и уполномоченных органов соцзащиты по количеству семей, которые получили денежную помощь", – подчеркнул глава Счетной палаты.



Предварительный аудит показал, что из-за отсутствия надлежащего бюджетного планирования и распределения ассигнований между распорядителями бюджетных средств, 41,3 млн грн бюджетных назначений остались не распределенными, а 1,1 млн грн – возвращено в государственный бюджет.



"Я надеюсь, что уполномоченные органы прислушались к нашим рекомендациям и результаты аудита, который продолжается, покажут более эффективный подход к выплатам. Мы должны положить конец халатному расходованию средств украинцев", – отметил Пацкан.