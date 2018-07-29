Эксперт: мир на Донбассе без потерь для Украины невозможен

29.07.2018 21:00

Сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа", историк, юрист, уроженец Луганской области Дмитрий Снегирев уверен, что мирные переговоры о прекращении вооруженного противостояния на Донбассе возможны только в двух вариантах. Первый - признание Украиной своего поражения, и как следствие - потеря определенных территорий. Второй - признание Украиной своей победы.



Снегирев напоминает, что сейчас наши американские партнеры требуют от Украины продлить действие закона об особом статусе Донбасса. По словам спецпреда Госдепа США по вопросам Украины Курта Волкера, продление действия этого закона ничего на самом деле не изменит.



"Ничего не изменится с сегодняшнего дня и до того дня, когда действие закона будет продолжено, - заявил, в частности, Волкер. - Напротив, Россия будет использовать приостановлении действия закона в качестве причины жаловаться на Украину. Там скажут, что Украина не хочет выполнять Минские соглашения. Поэтому просто не давайте России этого аргумента".



В свою очередь, Снегирев отмечает, что все мирные переговоры во время военных действий, несмотря на их формат - нормандский или минский - идут вокруг двух вопросов: поражение или победа.



"Президенту Украины нужно четко признаться с характером переговоров: что будет основным - признание поражения или признание победы. Если президент выбирает мирный путь (а он неоднократно декларировал, что он - "президент мира", а не войны), он должен набраться мужества и взять на себя персональную ответственность и объяснить народу Украины, что достижение мира с Россией возможно лишь путем признания Украиной определенных политических потерь, а именно: принятие закона об особом статусе, закона о выборах на оккупированных территориях и закона об амнистии", - отмечает эксперт.



При этом Снегирев, ссылаясь на исторический опыт, напоминает, что все соглашения, подписанные с Россией, не стоят даже того бумажки, на котором они написаны. "Не будем глубоко погружаться в историю, достаточно вспомнить Будапештский меморандум, согласно которому Россия является одним из гарантов территориальной целостности Украины в обмен на отказ Украины от ядерного статуса. Если мы уже вспомнили этот меморандум и ядерный статус, соответственно, единственным сдерживающим моментом агрессивных действий со стороны России является именно восстановление этого статуса", - уверен сопредседатель Общественной инициативы "Права Справа".



Снегирев отмечает, что на сегодня ядерное оружие является фактором сдерживания, а не оружием нападения. По его мнению, в связи с вооруженной агрессией РФ Украина должна требовать денонсации Будапештского меморандума и создание условий для возвращения ядерного потенциала как оружия сдерживания.



"В Украине есть все технические и финансовые возможности, чтобы в течение года восстановить ядерный статус и войти в клуб ядерных держав", - считает историк.