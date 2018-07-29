На Донбасском фронте произошло 25 обстрелов и боестолкновение

29.07.2018 07:30

За минувшие сутки, 28 июля, оккупанты Донбасса 25 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. Есть потери.



"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Светлодарска, Авдеевки, Песок, Марьинки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного, - сообщает пресс-центр ОС. - Вместе с тем, оккупанты вблизи Крымского и Водяного применяли 82-мм минометы".



Кроме того, вчера противник предпринял попытку днем захватить позиции одного из подразделений в районе населенного пункта Крымское (Луганская область) силами диверсионно-разведывательной группы в составе до 15 боевиков.



В результате того боя противник понес значительные потери - до 4 убитыми и 6 ранеными. К сожалению, в той же схватке погибли два воина ОС, еще двое были ранены.