На Донетчине недвижимость выросла в цене

29.07.2018 20:20

В Донецкой области дорожает жилье. Так, двухкомнатные квартиры в Покровске (бывший Красноармейск, подконтрольная украинскому правительству часть региона) продают уже за 20 тысяч долларов. Растет и стоимость аренды.



"В этом двухэтажном доме квартира с хорошим ремонтом будет составлять 25 тысяч долларов. Если же квартира без ремонта, то от 14 тысяч долларов", – рассказывает директор центра недвижимости Антонина Мирошниченко в сюжете ТК "Донбасс"



За двухкомнатную квартиру в центре Покровска владельцы просят полмиллиона гривен. По словам риелторов, это не предел. Аренда квартир тоже подорожала.



"Максимальная стоимость квартиры на аренду была 300 долларов. Сдалась за 2 недели. С коммунальными будет в районе 9 тысяч гривен зимой с отоплением", – сообщила Мирошниченко.



По словам экспертов, рост цен на недвижимость провоцирует дефицит и большой спрос. В интернете объявлений о сдаче квартир в Покровске не много. Аренда двухкомнатной квартиры стартует от 5,5 тысяч грн в месяц.



Студентке Анне такой вариант точно не по карману. Девушка говорит, что снимать комнату в общежитии в 10 раз дешевле. "540 грн. Квартиру я не просматривала, потому что это дорого. Лучше уже в таком общежитии пожить", – поделилась студентка.



Квартиросъемщики рассказывают, на окраине города жилье без ремонта и мебели обойдется на 10% дешевле. Переселенцу Юрию, к примеру, арендодатели сделали скидку, поскольку он отремонтировал съемное жилье за свой счет. Ипотеку мужчина не рассматривает. "Что касается переселенцев, не все банки идут на контакт по этому вопросу. А в остальном, отпугивает довольно высокая процентная ставка. Переплата за квартиру составит две и две ее стоимости. Т.е. одна квартира и еще одну и две мы выплачиваем на процентах", – пояснил Юрий.







За 5 тысяч долларов можно купить квартиру в соседнем Мирнограде (до декоммунизации - Димитров). Цены здесь ниже, но качество жилья хуже. В основном - ветхие хрущевки. "Знакомая продает квартиру 150 тысяч "трешку". В зависимости от того, в каком районе жить. Кто за 60 продает, в зависимости от того, есть ли еще долги в квартире", – рассказала местная жительница Ольга.



Чтобы сэкономить на услугах риелтора, иногородние ищут варианты самостоятельно. Обходят дворы многоэтажек и общаются с жильцами.



Эксперты прогнозируют, что ближе к осени спрос на жилье возрастет, а цены поднимутся процентов на 10.