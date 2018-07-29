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Названы новые проблемы переселенцев: какие и где
В июне у переселенцев из оккупированного Донбасса и аннексированного Крыма возникали проблемы при обращении в отделения Управления труда и социальной защиты населения (УТСЗН) и Государственной миграционной службы (ГМС). Об этом говорится в дайджесте "Ситуация с соблюдением прав ВПЛ и пострадавших от конфликта лиц" за июнь 2018 года Благотворительного фонда "Право на защиту", опубликованном 25 июля.
По информации общественников, ограниченный доступ к услугам УТСЗН наблюдался в июне в:
- Новоайдаре (Луганская обл.) из-за смены места расположения пункта, обслуживающего ВПЛ, без всякого предупреждения (соответствующее объявление разместили в УТСЗН только после вмешательства БФ "Право на защиту");
- Святошинском районе города Киева - из-за чрезмерной нагрузки работников (четыре специалиста УТСЗН должны проверить фактическое место проживания примерно 14 тысяч ВПЛ).
А УТСЗН Харьковского района (Харьковская обл.) незаконно отказало в регистрации женщине-ВПЛ по заграничному паспорту, поскольку она потеряла внутренний паспорт гражданина Украины.
"Несмотря на то, что отделения ГМС в большинстве своем не держат паспорта на протяжении всех 1-2 месяцев идентификации, некоторые отделения ГМС в Харьковской области продолжают забирать документы на весь этот срок. В случае изъятия паспортов стандартной практикой является предоставление ГМС справок, подтверждающих представление лицом документов. Однако один человек в Харькове остался без документов, удостоверяющих личность, и без временного удостоверения. Даже с временным удостоверением отсутствие паспорта может повлечь ограничение свободы передвижения и препятствовать доступу к ряду социальных, банковских и медицинских услуг", – говорится в дайджесте.
Общественники отмечают, что жители Станично-Луганского района (Луганская обл.) имеют ограниченный доступ к услугам ГМС при получении удостоверений и загранпаспортов, поскольку местное отделение ГМС в Станице Луганской имеет ограниченное количество услуг. Жители там только подают документы, а потом должны ехать в Беловодский район для фотографирования и сканирования отпечатков пальцев.
Также в дайджесте отмечается, что информация о переселенцах, нуждающихся в дополнительной проверке, которую получают отделения УТСЗН, в основном на основе системы "Аркан", часто является устаревшей и неправильной.
"УТСЗН получают списки ВПЛ, которые нуждаются в дополнительной проверке, в основном на основе системы "Аркан" относительно пересечения государственных границ и линии соприкосновения. Представители УТСЗН признают, что такая информация часто является устаревшей и неправильной. Некоторые ВПЛ вообще никогда не пересекали линию соприкосновения. Другие списки, на которые ссылается УТСЗН, предоставляет Служба безопасности Украины (СБУ) (в Покрове, Кривом Роге и Марганце Днепропетровской области)", – говорится в дайджесте.
В то же время, по информации общественников, УТСЗН в Донецкой области заявляют, что получили распоряжение областного ДСЗН о приостановлении платежей и отмены справок ВПЛ сразу после получения списков.
"Тем не менее, местные УТСЗН придерживаются законодательных норм и осуществляют проверку фактического места проживания, прежде чем направлять информацию в комиссию для принятия решения о выплате (кроме Константиновского городского УТСЗН, которое отменяет справку ВПЛ для пенсионеров-ВПЛ без предварительной проверки)", – отмечается в дайджесте.
Общественники также сообщили, что в прифронтовой Авдеевке (Донецкая обл.) доступ к социальной помощи очень ограничен, поскольку в июне единственный филиал "Ощадбанка" перестал принимать заявки на открытие счетов для адресной помощи. Для получения этих услуг ВПЛ вынуждены ехать в Константиновку (70 км). Однако, в Константиновке открыли новое отделение для ВПЛ. Это уменьшает нагрузку на другие отделения.
Теги: Донбасс, переселенцы, ВПЛ, проблемы, правозащитники
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