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Неподконтрольный Донбасс: в СММ ОБСЕ рассказали, что видели на границе у Новоазовска
29.07.2018 13:40
Согласно последнему отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (опубликован вечером 28 июля), наблюдатели посетили один приграничный район, который не контролируется правительством.
Осуществляя мониторинг в пункте пропуска на границе недалеко от н. п. Новоазовск (40 км к востоку от Мариуполя) в течение примерно 25 минут, члены патруля Миссии видели, что из Украины выехали 4 автомобиля (2 с украинскими номерными знаками и 2 с табличками "ДНР"), 1 фургон (с украинскими номерными знаками) и 1 тентованный грузовик (с украинскими номерными знаками), а в Украину въехали 6 автомобилей (1 с украинскими номерными знаками, 4 — с российскими и 1 с табличками "ДНР").
Теги: Донбасс, Новоазовск, граница, СММ ОБСЕ
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