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Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС: горит весь Донбасс

29.07.2018 12:21
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Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС: горит весь Донбасс

Сегодня, 29 июля, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.

На карте, отображающей ситуацию в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на начало текущих суток, видно, что обстрелы вчера охватили и Донетчину, и Луганщину.

Напомним, что за минувшие сутки, 28 июля, оккупанты Донбасса 25 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. 

Произошло боестолкновение, есть потери.

В период с полуночи до 7 утра 29 июля оккупанты Донбасса 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников в зоне проведения операции Объединенных сил.



Теги: Донбасс, карта, обстрелы, фронт, ООС
 
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