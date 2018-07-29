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Появилась новая карта обстрелов из зоны ООС: горит весь Донбасс
29.07.2018 12:21
Сегодня, 29 июля, информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины обнародовал новую карту из зоны конфликта на Донбассе.
На карте, отображающей ситуацию в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на начало текущих суток, видно, что обстрелы вчера охватили и Донетчину, и Луганщину.
Напомним, что за минувшие сутки, 28 июля, оккупанты Донбасса 25 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил.
Произошло боестолкновение, есть потери.
В период с полуночи до 7 утра 29 июля оккупанты Донбасса 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников в зоне проведения операции Объединенных сил.
Теги: Донбасс, карта, обстрелы, фронт, ООС
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