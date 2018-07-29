Референдум для Донбасса: чего хочет Путин и почему он этого не получит

29.07.2018 18:20

Аналитик Олеся Яхно-Белковская прокомментировала "гибридное предложение" президента РФ Владимира Путина касательно проведения референдума о статусе Донбасса.



Напомним, что после встречи 16 июля Хельсинки президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина в прессу просочилась информация, что руководитель Кремля во время беседы с главой Белого дома предложил провести референдум на Донбассе относительно статуса региона.



По мнению Яхно-Белковской, подобные "гибридные предложения" могут иметь следующие цели:



а) снять с себя ответственность за войну и оккупацию;



б) выйти из Минских соглашений, по отношению к которым Украина и Запад придерживаются подхода "вначале безопасность, потом - политика" (миротворческая миссия ориентирована именно на выполнение, прежде всего, пунктов по безопасности), попытаться изменить логику Украины и Запада "вначале демилитаризация, потом - политические шаги" на логику "политические шаги без демитаризации", чтобы ещё больше усложнить ситуацию;



в) "впарить" Украине оккупированные территории на своих условиях или же перейти от оккупации к аннексии, ссылаясь якобы на "волеизъявление".



"В любом случае, такая инициатива – беперспективна, - уверена аналитик. - Законодательство Украины, что звучало во многих комментариях, не предусматривает возможности проведения региональных референдумов об отделении какого-то региона, - изменение границ Украины как унитарного государства может решаться только на всеукраинском референдуме. Кроме того, последовательность, на которой настаивает Украина "прекращения огня, разоружение боевиков, демилитаризация оккупированной территории, и только потом - политическое регулирование" - принципиальна. Обратная логика может привести или к политическому кризису, или к распространению войны на всю Украину".