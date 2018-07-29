Силовая операция по освобождению Донбасса: почему это опасно и напрасно

29.07.2018 17:00

Украинский эксперт-политолог, историк и блогер Александр Палий поделился своими размышлениями о том, почему Украине не стоит возвращать Донбасс силовым путем.



Историк подчеркнул в общении с представителями сайта "Обозреватель", что для Украины выгодно, когда Россия удерживает на своем балансе оккупированный регион. Он считает, что территория Донбасса в нужное время сама возвратится в состав нашей страны.



По его словам, силовая операция по освобождению Донбасса для Украины совсем не нужна. "Донбасс сейчас является гирей на ногах России. Он должен упасть Украине, как спелая груша, не надо, чтобы наши солдаты проливали за него кровь, - считает Палий. - Мы должны понимать, что враг - Россия. Даже если наши войска очистят весь Донбасс, все равно останется Россия, которая может ударить, где угодно".



Эксперт говорит, что для Украины очень важно и выгодно, чтобы Россия истощалась в результате "всех этих событий – крымской и донбасской авантюры". По мнению Палия, освобождать ВСУ оккупированный Донбасс и Крым не стоит – "рискованно и затратно, и никакого толку сейчас от этого не будет".



"На оккупированной территории Донбасса сейчас живет 2,5 млн людей. Это преимущественно пенсионеры, люди, которые не работают, и террористы. Среднего класса нет - как корова языком слизала... Я знаю множество людей оттуда, которые покинули свои предприятия, покинули свои мелкие бизнесы – они все тут. Они там или все забросили, или им там все разрушили. На каких людей там опираться? Прийти и что, кормить этих пенсионеров? Какой от этой территории толк?" – вопрошает историк.



По его мнению, оккупированный Донбасс в случае смены российского режима сам вернется в Украину. И на этой, по его мнению, понадобятся не десятилетия, как думают некоторые, а куда меньше.