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Архив - Донецкая область

Стало известно о воскресных обстрелах Донбасса

29.07.2018 07:45
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Стало известно о воскресных обстрелах Донбасса

В течение текущих суток, 29 июля, оккупанты Донбасса 5 раз открывали огонь по позициям украинских защитников в зоне проведения операции Объединенных сил.

По данным пресс-центра ОС, российско-оккупационные войска обстреливали в воскресенье позиции украинских воинов в районе Крымского (там вчера произошло боестолкновение), а также у Опытного и Павлополя.

Напомним, что за минувшие сутки, 28 июля, противник 25 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил.



Теги: Донбасс, обстрелы, фронт, оккупанты, ООС
 
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