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Стало известно, сколько человек не пропустили через донбасские пункты пропуска
29.07.2018 14:20
Сегодня, 29 июля, представитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) подполковник Анатолий Стельмах сообщил о ситуации на донбасских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе линии разграничения.
По словам подполковника, за вчерашний день на подконтрольную Украины территорию последовало почти 18 тыс. человек и более 2,5 тысячи транспортных средств. 23 лицам по разным причинам отказано в пропуске через линию разграничения.
Напомним, что всего за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 38900 человек и 5,3 тысячи транспортных средств.
Теги: Донбасс, пункты пропуска, линия разграничения, КПВВ
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