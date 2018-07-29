Стало известно, сколько человек не пропустили через донбасские пункты пропуска

29.07.2018 14:20

Сегодня, 29 июля, представитель пресс-центра операции Объединенных сил (ООС) подполковник Анатолий Стельмах сообщил о ситуации на донбасских контрольных пунктах въезда-выезда (КПВВ) в районе линии разграничения.



По словам подполковника, за вчерашний день на подконтрольную Украины территорию последовало почти 18 тыс. человек и более 2,5 тысячи транспортных средств. 23 лицам по разным причинам отказано в пропуске через линию разграничения.

Напомним, что всего за прошедшие сутки через контрольные пункты въезда-выезда линию разграничения на Донбассе пересекли 38900 человек и 5,3 тысячи транспортных средств.