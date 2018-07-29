Страсти в оккупированной Горловке: бандиты, биты и сорванный запуск "Стирола"

29.07.2018 07:00

Бывший председатель военно-гражданской администрации прифронтового поселка Зайцево (примыкает к оккупированной Горловке, разделен между украинскими военнослужащими и боевиками "ДНР") Владимир Веселкин сообщил подробности избиения одного из руководителей горловского завода "Стирол".



Веселкин, уволенный со своего поста теперь уже экс-губернатором Донетчины Павлом Жебривским (за то, что разоблачил коррупционные и контрабандные схемы, в которых была замешана ОГА), напоминает, что недавно в Горловке бейсбольными битами был жестоко избит прежний заместитель гендиректора горловского химического гиганта "Стирол". По его словам, это странно "даже для оккупированных Московией украинских городов". "Там есть МГБ и другие пародии на совковые структуры, при необходимости навешивают статью за "измену Родины" и быстро этапируют на подвал, - поясняет он. - Тут что-то другое, пахнет откровенным бандитизмом с целью запугивания , но точно не убийства".



По словам Веселкина, недавно ему звонил побратим из Горловки, который поддерживает Украины. И поведал подробности горловской истории, которые получил по своим каналам.



"Преступная группировка Армена Саркисяна, он же Армен "Горловский", под его личным наблюдением, полностью контролирует процесс так называемого запуска завода "Стирол", точнее двух его цехов, - делится Веселкин. - Были выделены большие средства из центра… Были замотивированы бывшие специалисты, ради обещания большой зарплаты вернулись в Горловку. Завезли сырье и начали ... Но как говорится, на чужом горе счастья не построишь. Ничего не получается из-за многих обстоятельств… Большинство из тех, что вернулись, быстро поняли всю перспективу этой без индустриализации молодой республики и разъехались снова".



По мнению Веселкина, бить битами одного из руководителей "Стирола", который был идеологом того, чтобы химический гигант "перешел" в собственность "республики" могли лишь те, кому он что-то обещал но не выполнил.



"Деньги потрачены, результата ноль! Но постановочное видео для московских "инвесторов" всё же сняли, сейчас их кормят сказками и ищут выход, - делится экс-глава ВГА Зайцево. - А у бандитов психика тоже не железная, с них тоже "спросят" за напрасно потраченные средства. Вот и досталось так называемому директору от бандитов битами по различным частям тела".



Веселкин подчеркивает, что теперь понятно, что делает Армен в Горловке. "Я с самого начала не очень верил в то, что он вернулся контролировать и развивать свой ресторанный бизнес: "получать" там не с кого, люди беднеют с каждым днем, - поясняет он. - Экономическая ситуация на оккупированных территориях напоминает мне сталинский ГУЛАГ. Администрация жирует. Блатные не работают, при том - совсем не голодают. Простые люди на грани между жизнью и смертью ... Мне больно за наш дом".