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У трех населенных пунктов Донбасса сегодня велась стрельба
Сегодня, 29 июля, зафиксировано 5 прицельных вражеских обстрелов позиций подразделений Объединенных сил. Об этом сообщает информационно-аналитический центр Национальной безопасности Украины.
В частности, на Луганском направлении с начала суток дважды попали под обстрел из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов защитники Крымского, где вчера произошло боестолкновение.
На Донецком направлении, также в ночное время, российско-оккупационные войска обстреляли из гранатометов позиции подразделений Объединенных сил у Опытного, а из стрелкового оружия - защитников Павлополь.
Ответный огонь Вооруженные Силы Украины открывали один раз. Сегодня потерь среди наших военных в результате боевых действий нет.
Напомним, что за минувшие сутки, 28 июля, оккупанты Донбасса 25 раз открывали огонь по позициям Объединенных сил.
Произошло боестолкновение, есть потери.
Сегодня была обнародована новая карта "горячих точек" с Донбасского фронта.
Теги: Донбасс, ВСУ, обстрелы, фронт, оккупанты, ООС
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