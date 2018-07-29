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Запад и РФ торгуются за охваченный войной Донбасс и будущее Украины
24 июля канцлер ФРГ Ангела Меркель и глава МИД Германии Хайко Маас встретились в Берлине с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником Генштаба ВС РФ Валерием Герасимовым (несмотря на то, что на российского военачальника наложены санкции ЕС). А 25 июля Лавров и Герасимов встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном. По сообщениям СМИ, обсудили сирийский вопрос, а также конфликт на Донбассе. Не исключено, что Украину пытаются "слить".
Своими тезисами по поводу этих неоднозначных "свиданий" поделилась украинская журналист, аналитик Марина Данилюк-Ярмолаева.
1. Дипломатию по-русски усилили "языком силы". Валерий Герасимов - начальник Генштаба РФ есть в списке санкций в отношении лиц прямо причастных к военной агрессии в Крыму и на Донбассе. Он идеолог русской весны, которая чумой носилась по городам около трех месяцев. Он задолго до вторжения в Крым и Донбасс обрабатывал своих офицеров, что Украина - враг… Легализация этой особы на переговорах с европейскими лидерами - вкусный харк Путина ЕС.
2. Лавров и Герасимов говорили с Макроном и Меркель о минском и нормандском форматах. Путин хочет реанимировать их на своих правах, чтобы российское было сверху.
3. На встрече с Трампом в Хельсинки Путин втюхувал свой мирный план по Донбассу: провести референдум в ЛНР и ДНР и вернуть эти генномодифицированные территории обратно в Украину (читай - снова повесить свободную территорию на крючок дотаций и политического влияния на большую политику – ведь голосовать те миллионы будут за делегатов в Раду и президентов). Трампу самостоятельно будет очень тяжело продать такую идею референдума Украине и ее сторонникам в Европе, однако можно грамотно обработать бабушка Меркель, брата Макрона, пока в Европе "сцуть кипятком по российскому газу и уверены, что смогут себя защищать и без НАТО".
4. В Берлин и Париж дуэт вдохновителя гибридных войн и Лаврова поехал именно сейчас не случайно. Путину очень нужно принуждение Украины к миру. Через колено. Через яркие билборды "нам нужен мир", через эмоциональные спичи "женщин с косой" о том, как Порошенко хочет эскалации и огня на Донбассе. Уверена, что за короткими релизами в СМИ, Лавров с Герасимовым озвучили ультиматум - или вы давите на официальный Киев касательно политической части Минска, или мы делаем это сами. Вариантов принуждения к миру может быть немало: ухудшат положение под Мариуполем или заблокируют его с моря - что уже успешно делают задержанием судов на трое суток. Потеря большого города, порта будет ударом и повышением ставок в Минске. Далее вылезут наши рейтингоносные авторы мирных планов - и вуаля, в избирательный период Вова выедет на белом коне с пророссийскими марионетками на ближайшие пять лет. Вполне реально, что эти подпишут не только мир, но и после присяги на Конституции поедут подписывать "выгодные" соглашения с "Газпромом".
5. Встречи Лаврова и Герасимова с Меркель и Макроном я считаю опаснее заявления горластого популиста с Италии Матео Сильван относительно "честного референдума в Крыму" и фейковой революции в Киеве. Есть какое-то стойкое ощущение, что наша страна сейчас как наложница на стамбульском рынке. Нам важен трезвый расчет и грамотный отбой по всем фронтам этих миротворческих инициатив, а также - своевременное закрытие глоток тем, кто эти вариации миротворчества будет продвигать вскоре на внутреннем рынке.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Лавров, Меркель, Запад, геополитика
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