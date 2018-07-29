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Запрещенные мины уничтожены на Донбассе
В районе проведения Операция объединенных сил (ООС) украинскими саперами были уничтожены найденные вражеские мины, запрещенные международными конвенциями
"Военные саперы одной из бригад Вооруженных Сил Украины, входящих в состав Объединенных сил, уничтожили 14 противопехотных мин ПМН-2, которые были обнаружены у одной из позиций в полосе обороны бригады. Еще 36 мин было обезврежено на месте, поскольку транспортировке они не подлежали", - сообщает пресс-центр ООС.
За процессом подрыва найденных вражеских ПМН-2 наблюдали представители украинской стороны Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) и наблюдатели из миссии ОБСЕ в Украине.
Мины, которыми оккупанты усеяли землю Донбасса, наносят сильное поражение нижним конечностям человека, вызывая сильное увечье. Враг установил свои взрывные устройства по всем правилам минировании и тщательно замаскировал это место. Мины были установили в лесополосе ромбами по 4 единицы. Пятую ставили перед условной фигурой чтобы запутать саперов и увеличить риск подрыва. Во время проведения самого разминирования ни один сапер не пострадал.
Все найденные боеприпасы были 1987 года выпуска. В Вооруженных Силах Украины они не используются и попали в Украину с территории РФ.
Теги: Донбасс, мины, оккупанты, ООС
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