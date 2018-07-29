Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Запрещенные мины уничтожены на Донбассе

29.07.2018 14:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Запрещенные мины уничтожены на Донбассе

В районе проведения Операция объединенных сил (ООС) украинскими саперами были уничтожены найденные вражеские мины, запрещенные международными конвенциями

"Военные саперы одной из бригад Вооруженных Сил Украины, входящих в состав Объединенных сил, уничтожили 14 противопехотных мин ПМН-2, которые были обнаружены у одной из позиций в полосе обороны бригады. Еще 36 мин было обезврежено на месте, поскольку транспортировке они не подлежали", - сообщает пресс-центр ООС.

За процессом подрыва найденных вражеских ПМН-2 наблюдали представители украинской стороны Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) и наблюдатели из миссии ОБСЕ в Украине.

Мины, которыми оккупанты усеяли землю Донбасса, наносят сильное поражение нижним конечностям человека, вызывая сильное увечье. Враг установил свои взрывные устройства по всем правилам минировании и тщательно замаскировал это место. Мины были установили в лесополосе ромбами по 4 единицы. Пятую ставили перед условной фигурой чтобы запутать саперов и увеличить риск подрыва. Во время проведения самого разминирования ни один сапер не пострадал.

Все найденные боеприпасы были 1987 года выпуска. В Вооруженных Силах Украины они не используются и попали в Украину с территории РФ.



Теги: Донбасс, мины, оккупанты, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх