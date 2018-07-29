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Защитники Авдеевки применяют психическую атаку с помощью флагов (ВИДЕО)
Волну негодования у российских оккупантов и пропагандистов вызвали кадры из Авдеевской промзоны. Оккупантам и их пособникам удалось разглядеть флаги других государств на позициях украинских бойцов.
Реакцию противника бойцы оценили и готовы продолжать традицию. На так называемой "ротации" флагов побывал Игорь Меделян, говорится в сюжете UATV.
Бывший разведчик, воевавший в тогда еще зона АТО, нынешний волонтер Фонда "Повернись живим" ("Вернись живым") Андрей Рымарук также рассказал, что недавно в районе Авдеевки, прямо перед вражескими позициями, начали развеваться флаги США, Великобритании, Италии.
"Конечно, после такой наглости средства массовой информации террористов снова включили старую пластинку о легионах НАТО, усиливших подразделения ВСУ и готовящихся к наступлению. Но ВСУ такого "количества живой силы" стало мало - бойцы в решили обратиться за помощью в борьбе с "русским миром" к Сомалийским пиратам. Их флаг, при поддержке одного неравнодушного украинца, уже появился на передовой", - отмечает Андрей Рымарук.
Представители Фонда "Повернись живим" ("Вернись живым") подчеркивают, что юмор украинских воинов действует на боевиков и пропагандистов, как красная тряпка на быка - кричат, стреляют и снимают сюжеты о том, как Украина усиливает свои войска "тренированными наемниками".
"Передаем привет неравнодушному украинцу, который передал на промку флаг Сомали. И обращаемся с просьбой ко всем патриотам: если знаете, где взять сшить одолжить флаги самых известных террористических организаций - напишите нам, или приносите их сразу в фФд по адресу: г.. Киев, ул. Льва Толстого, 8-А, оф. 11", - пишут представители "Повернись живим" ("Вернись живым"). Также они подчеркивают, что на авдеевской промзоне сейчас очень необходимы тепловизоры.
Волонтер Юрий Мысягин отмечает: "Как передаёт "СепарТВ", в районе Авдеевке, в составе ВСУ воюют каратели из других стран. Американцы были, итальянцы были, были даже Сомалийские пираты, а сейчас вот по ротации китайцы приехали, причём в очень большом количестве".
Теги: Донбасс, Авдеевка, флаг, ВСУ, оккупанты
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