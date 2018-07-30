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Число атак гибридной армии РФ идет на десятки: боевики пытаются дестабилизировать ситуацию на Донбассе

30.07.2018 09:41
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Число атак гибридной армии РФ идет на десятки: боевики пытаются дестабилизировать ситуацию на Донбассе

Российско-террористические войска не прекращаю проводить регулярные провокационные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на временно оккупированном Донбассе.

За прошедшие сутки, 29 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой, передает "Диалог.UA".

Данную информацию обнародовал пресс-центр Операции объединенных сил. В частности, пророссийские террористы 30 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Стоить отметить, что бандформирования "ЛДНР" не применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.

В течение текущих суток, 30 июля, боевики российских оккупационных войск уже восемь раз открывали огонь по позициям украинских защитников в районе Крымского, Майского, Светлодарска, Опытного, Марьинки и Павлополя. Напомним, возле Крымского захлебнулась провальная атака ДРГ, противник считает потери.

Ранее сообщалось, что пророссийские террористы подло убили двух защитников Украины.



Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ДРГ, РФ, ООС
 
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