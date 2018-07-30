- На Донбассе ликвидирована "футбольная звезда" боевиков "ДНР" Александр Марковин22:31
- Боевики «ДНР» провели облаву и задержали 260 человек20:31
- В Москве решают судьбу своих марионеток в «верхушке ДНР»18:48
- Появилось красноречивое фото о «судьбе ДНР»18:26
- ВСУ рассказали детали кровопролитного боя под Крымским. ВИДЕО18:01
- "Нужно срочно записать обращение к Путину..." - Казанский сообщил о крупной проблеме в Донецке17:46
- Очередной скандал: награды для украинцев будут делать в России17:24
- «ДНР» наводнили денежными купюрами, пришедшими в негодность16:55
- Война на Донбассе: Будет ли обострение ситуации перед выборами в Украине16:34
- Готовы разбить вражеский десант РФ в любой момент: бойцы ВСУ серьезно усилили позиции на Азовье15:47
Число атак гибридной армии РФ идет на десятки: боевики пытаются дестабилизировать ситуацию на Донбассе
Российско-террористические войска не прекращаю проводить регулярные провокационные обстрелы позиций Вооруженных сил Украины на временно оккупированном Донбассе.
За прошедшие сутки, 29 июля, ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась контролируемой, передает "Диалог.UA".
Данную информацию обнародовал пресс-центр Операции объединенных сил. В частности, пророссийские террористы 30 раз открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины. Стоить отметить, что бандформирования "ЛДНР" не применяли запрещенное минскими договоренностями вооружение.
В течение текущих суток, 30 июля, боевики российских оккупационных войск уже восемь раз открывали огонь по позициям украинских защитников в районе Крымского, Майского, Светлодарска, Опытного, Марьинки и Павлополя. Напомним, возле Крымского захлебнулась провальная атака ДРГ, противник считает потери.
Ранее сообщалось, что пророссийские террористы подло убили двух защитников Украины.
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, обстрелы, Минские договоренности, ДРГ, РФ, ООС
- Более 20 провокаций боевиков отгремело на Донбассе за сутки: жизни двоих воинов ВС Украины под угрозой
- Невосполнимые потери для армии Украины: российские наемники и боевики "Л/ДНР" убили троих воинов АТО, пятеро были ранены
- Кремль дал "добро" на обстрелы позиций ВСУ: кураторы РФ готовят боевиков к эскалации на Донбассе - ГУР
- Оккупанты нанесли 24 удара за сутки: бойцы ВСУ стойко держат оборону на Донбассе, несмотря на потери
- Гибридная армия РФ беснуется в зоне ООС: ВСУ подверглись атакам из гранатометов, минометов и БМП
- Российские наемники и боевики "Л/ДНР" свирепствуют на всех направлениях: обстрелы бойцов ВСУ на Донбассе
- На Донбассе ликвидирована "футбольная звезда" боевиков "ДНР" Александр Марковин22:31
- Жителей Лисичанска просят не паниковать и не покидать дома без необходимости22:08
- В Луганске "мусорный коллапс"21:18
- Боевики «ДНР» провели облаву и задержали 260 человек20:31
- В Москве решают судьбу своих марионеток в «верхушке ДНР»18:48
- Появилось красноречивое фото о «судьбе ДНР»18:26
- ВСУ рассказали детали кровопролитного боя под Крымским. ВИДЕО18:01
- "Нужно срочно записать обращение к Путину..." - Казанский сообщил о крупной проблеме в Донецке17:46
- Очередной скандал: награды для украинцев будут делать в России17:24
- «ДНР» наводнили денежными купюрами, пришедшими в негодность16:55
- На Донбассе ликвидирована "футбольная звезда" боевиков "ДНР" Александр Марковин22:31
- Жителей Лисичанска просят не паниковать и не покидать дома без необходимости22:08
- Боевики не смогут скрыться ночью: Украина получила новое оборудование из США21:46
- В Луганске "мусорный коллапс"21:18
- День Независимости, три Спаса и пик звездопада Персеиды: На какие даты украинцам следует обратить внимание в августе20:52
- Боевики «ДНР» провели облаву и задержали 260 человек20:31
- Стало известно, сколько раз виновница кровавого ДТП Зайцева покидала СИЗО20:03
- Лавров хочет дружить с братским народом Украины: глава МИД РФ назвал неожиданного виновника "ссоры"19:40
- Лукашенко госпитализирован с инсультом19:14
- В Москве решают судьбу своих марионеток в «верхушке ДНР»18:48
- Война на Донбассе: Будет ли обострение ситуации перед выборами в Украине16:34
- Украинцев ждут новые правила аренды: как и что может измениться16:14
- Единственный аргумент Кремля: известный адепт «Новороссии» объяснил новую идею Путина по Донбассу15:26
- Выплата недополученной пенсии в связи со смертью: что нужно знать переселенцам15:05
- 6 случаев, когда воду категорически нельзя пить!08:25
- Референдум для Донбасса: как политики и политологи отреагировали на идею Кремля21:20
- Стоматологи назвали самые вредные продукты для зубной эмали22:15
- Тривожні ознаки діабету21:00
- В Украине запретили известный лекарственный препарат15:38
- Почему любители хлеба каждый день губят свое здоровье13:20
- Страсти в оккупированной Горловке: бандиты, биты и сорванный запуск "Стирола"
- Названы новые проблемы переселенцев: какие и где
- Смертельный взрыв на кладбище в Горловке: данные журналиста и разведки
- Из-за перевозчиков и проблем с пенсиями в Донецкой области гибнут люди
- В Донецке новые автобусы ездят "на бутылках"
- Ночью пылала Луганщина
- Донбасс: опубликованы свежие данные о штурме линии разграничения
- Стало известно, сколько человек не пропустили через донбасские пункты пропуска
- Страшное преступление на Донбассе: мужчину и женщину забили лопатой и сожгли
- «Опять на костылях»: в соцсети сообщили о серьезном ранение главаря «ДНР»