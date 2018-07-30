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Двое оккупантов поплатились за огонь и провокации: в штабе ООС назвали самые горячие точки на Донбассе
30.07.2018 10:59
Разведка Вооруженных сил Украины информирует о том, что двое участников незаконных бандформирований "ЛДНР" получили ранения в зоне ООС.
Вчера, 29 июля, российско-оккупационные войска вели прицельный огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Южного, Новгородского, Опытного, Авдеевки и Марьинки.
Также от вражеских провокаций постарадали подразделения Вооруженных сил Украины в районе Новомихайловки, Новоселовки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного.
Согласно данным штаба ООС, за прошедшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Разведчики ВСУ также утверждают, что двое оккупантов получили ранения.
Источник: dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, разведка, оккупация, ранения, ДНР, ЛНР, ВСУ, обстрелы, ООС
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