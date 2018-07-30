Двое оккупантов поплатились за огонь и провокации: в штабе ООС назвали самые горячие точки на Донбассе

30.07.2018 10:59

Разведка Вооруженных сил Украины информирует о том, что двое участников незаконных бандформирований "ЛДНР" получили ранения в зоне ООС.

Вчера, 29 июля, российско-оккупационные войска вели прицельный огонь преимущественно из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Южного, Новгородского, Опытного, Авдеевки и Марьинки.

Также от вражеских провокаций постарадали подразделения Вооруженных сил Украины в районе Новомихайловки, Новоселовки, Лебединского, Гнутово, Широкино, Павлополя и Водяного.

Согласно данным штаба ООС, за прошедшие сутки в ходе боевых действий один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Разведчики ВСУ также утверждают, что двое оккупантов получили ранения.

Источник: dialog.ua