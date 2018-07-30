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На Донбассе ликвидирована "футбольная звезда" боевиков "ДНР" Александр Марковин
Пророссийские сепаратисты продолжают нести потери на оккупированном Донбассе. В Донецкой области убит член незаконных вооруженных формирований "ДНР" Александр Марковин (позывной "Буффон").
Об этом сообщил блогеру Necro Mancer со ссылкой на родственников и друзей убитого боевика, передает "Диалог.UA".
26-летний боевик, уроженец Горловки Донецкой области, был ликвидирован в пятницу, 27 июля. На каком основании Марковину дан столь громкий позывной, неизвестно. На легендарного итальянского футбольного вратаря Джанлуиджи Буффона он практически не похож.
Сестра погибшего и его товарищи во всем винят "укробандеровцев", забывая о том, что со стороны "ДНР" также регулярно ведутся обстрелы, от которых гибнут как украинские силовики, так и мирные жители.
Теги: Россия, Донбасс, ликвидация, гибель, ДНР, боевики, потери, обстрелы
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