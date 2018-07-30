На Донбассе военный ВСУ открыл огонь по своим – подробности смертельной трагедии

30.07.2018 13:42

Вчера, 29 июля, на Донбассе служащий ВСУ открыл боевой огонь по своим сослуживцам, за что был расстрелян другим солдатом.

Об этом сообщает "Диалог.UA".

Ранее сообщалось, что ряды ВСУ редеют - за полгода уволилось 11 000 офицеров. Инцидент произошел рано утром в воскресенье недалеко от воинской части А-0998. Которая расположена в городе Железное, Торецкого горсовета Донецкой области.

Сама перестрелка произошла в заброшенном доме. Сообщается, что пьяный солдат Андрощук, 1977 года рождения, открыл огонь по солдатам воинской части из автомата Калашникова.

Однако боец Шугайло 1974 года рождения быстро сориентировался и открыл ответный огонь, в результате чего Андрощук был убит. По данному факту уже открыто уголовное дело.