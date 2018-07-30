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На Донбассе военный ВСУ открыл огонь по своим – подробности смертельной трагедии
30.07.2018 13:42
Вчера, 29 июля, на Донбассе служащий ВСУ открыл боевой огонь по своим сослуживцам, за что был расстрелян другим солдатом.
Об этом сообщает "Диалог.UA".
Ранее сообщалось, что ряды ВСУ редеют - за полгода уволилось 11 000 офицеров. Инцидент произошел рано утром в воскресенье недалеко от воинской части А-0998. Которая расположена в городе Железное, Торецкого горсовета Донецкой области.
Сама перестрелка произошла в заброшенном доме. Сообщается, что пьяный солдат Андрощук, 1977 года рождения, открыл огонь по солдатам воинской части из автомата Калашникова.
Однако боец Шугайло 1974 года рождения быстро сориентировался и открыл ответный огонь, в результате чего Андрощук был убит. По данному факту уже открыто уголовное дело.
Теги: Донбасс, трагедия, убийство, уголовное дело, расстрел, перестрелка, ВСУ
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