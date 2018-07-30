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Очередной скандал: награды для украинцев будут делать в России
"Укрзализныця" заключила договор о сотрудничестве с российским "РЖД" на поставку наград для сотрудников. Об этом говорится на сайте Prozorro, передает "Диалог.UA".
Ранее ПАО "Укрзализныця" опровергала информацию об участии в перевозках грузов военного назначения из Российской Федерации на территорию непризнанной республики.
Сообщается, что до 31 декабря 2018 года ОАО "РЖД" обязано поставить в Украину 96 наградных знаков "Почетный железнодорожник" из медно-никелевого сплава на сумму 77 тысяч гривен.
В данном тендере участвовала только одна компания, с которой и был подписан договор 27 июля. Документ о поставках заключил филиал акционерной компании "Укрзализныця" по закупкам "Центр обеспечения производства" и подписи на документах поставили директор данного филиала Евгений Никитин.
При этом сообщается, что ОАО "РЖД" сотрудничает с железной дорогой в Крыму, которая была аннексирована вместе с полуостровом в 2014 году. Будет ли проводится расследование в отношении данной закупки, пока неизвестно.
Теги: Украина, Россия, Донбасс, Крым, скандал, Укрзализниця, награда, тендер, соцсети, РФ
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