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Появилось красноречивое фото о «судьбе ДНР»
30.07.2018 18:26
Иногда случайно отснятые кадры говорят намного больше, чем политические эксперты, политтехнологи и политики.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Иногда случайно отснятые кадры говорят намного больше, чем политические эксперты, политтехнологи и политики Сторонники конспирологии и эзотерики пытаются искать в таких фото «знамения». Но, как говорится, факт есть факт.
Жители «ДНР» запечатлели очень красноречивое «знамение» на фоне «флага ДНР». Фото сделано на одной из трасс возле блокпоста «ДНР».
Теги: Донбасс, фото, флаг, знамение, блокпост, ДНР
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