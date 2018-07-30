Появилось красноречивое фото о «судьбе ДНР»

30.07.2018 18:26

Иногда случайно отснятые кадры говорят намного больше, чем политические эксперты, политтехнологи и политики.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Иногда случайно отснятые кадры говорят намного больше, чем политические эксперты, политтехнологи и политики Сторонники конспирологии и эзотерики пытаются искать в таких фото «знамения». Но, как говорится, факт есть факт.

Жители «ДНР» запечатлели очень красноречивое «знамение» на фоне «флага ДНР». Фото сделано на одной из трасс возле блокпоста «ДНР».