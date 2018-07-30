Снимают Захарченко: в ОРДО сообщили кем заменят главаря "ДНР"

30.07.2018 13:56

На территории ОРДО все больше обсуждается тема скорой смены главаря боевиков «ДНР» Александра Захарченко на другого "удобного" кандидата.

Местные жители сообщают, что речь идет о скорой «утилизации» главарей «ДНР» и по прогнозам первым на «очереди на утилизацию» будет «Ташкент».

В своих сообщениях люди пишут:

«По неподтвержденным данным кремлевские клоуны снимают захараста и ставят ходаковского на его место»,

«В Москву боевики свалят где из них будут формировать штурмовиков. В СЕРБ и НОД. И я этому рад! Значит наша оппозиция из терпил хоть что то живое начнёт в ответ формировать. Короче чем хуже тем лучше. Донбасс придёт в Москву. А это конфликты, драки и беспорядки»,

«Конец петушиной эпохи»,

Просто захер — это уровень братков из 90-х… пришло время менять на более адекватного и прогнозируемого… Захер видимо просто зажрался и совсем подахуел ...»,

«Если вы думаете что шурик самостоятельный, то вы смешите меня. он и говорящей головой быть толком не может. а у них даже бумагу без подписи руснявых кураторов купить никто не мог на «госслужбе». то ему и некоторым баловаться разрешали типа с супермаркетами»,

«Я не говорю что Ходаковский — лучший выбор… но то что поиски замены Захарченко и его браткам идет — это очевидно»,

«Шото вы не в теме, сорян., но это правда. заменят человек 100 и все… умрут Ташкент и ближайшие (ибо как говорил мой знакомый, ныне покойник, я слишком много знал), просто скажите как Захарка и ко могли рулить зугресом и старобешевым без помощи гудка?)))ответ никак».

Источник ДонПресс.