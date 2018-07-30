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"Ташкент" резко усилил охрану после возвращения из Москвы: вокруг Захарченко в "ДНР" сгущаются тучи
В Донецке продолжает сохраняться крайне напряженная обстановка, связанная с возможным отстранением Кремлем от руководства "ДНР" Александра Захарченко и его соратника с позывным "Ташкент".
В соцсетях на оккупированной территории пишут, что после возвращения из Москвы с переговоров о своем будущем Ташкент внезапно усилил охрану: теперь боевика постоянно охраняют 5-6 машин сопровождения в Донецке.
При этом ранее опубликованная фотография Ташкента была сделана в Москве: соратник Захарченко направлялся к одному из российских чиновников правительства, на переговорах с которым пытался решить местный конфликт в Донецке.
Ситуация усугубляется тем, что Тимофеев задел российские интересы на Донбассе. "Нужно принять, что на многое закрывались глаза ранее из-за политической необходимости на какой-то период сохранить Захарченко", - пишет пользователь о тревожных перспективах нынешней команды главарей "ДНР".
Источник: dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, Ташкент, боевик, охрана , ДНР, Захарченко, соцсети
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