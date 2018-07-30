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Важная информация для пересекающих линию разграничения сегодня, 30 июля
30.07.2018 09:02
Информация от погранслужбы Украины
По состоянию на утро 30 июля, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.
Майорск в сторону Бахмута 20 авто, в Горловку 50.
Марьинка в сторону Курахово пусто, в Донецк 40.
Новотроицкое в сторону Мариуполя нет авто, в Донецк 20.
Гнутово в сторону Мариуполя 15 авто, в Донецк 10.
Всего за прошлые сутки через КПВВ проследовало 33,8 тысячи человек и 5 тысяч транспортных средств.
Информация от очевидцев (обновляется)
КПВВ «Майорск»
Нет данных.
КПВВ «Марьинка»
Нет данных.
КПВВ «Новотроицкое»
8:29 Новотроицк в обе стороны машины очереди нет.
КПВВ «Гнутово»
Нет данных.
Источник Знамя индустрии.
Теги: Донбасс, линия разграничения, КПВВ, очереди
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