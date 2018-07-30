Важная информация для пересекающих линию разграничения сегодня, 30 июля

30.07.2018 09:02

Информация от погранслужбы Украины

По состоянию на утро 30 июля, очереди на пунктах пропуска на линии разграничения были следующими.

Майорск в сторону Бахмута 20 авто, в Горловку 50.

Марьинка в сторону Курахово пусто, в Донецк 40.

Новотроицкое в сторону Мариуполя нет авто, в Донецк 20.

Гнутово в сторону Мариуполя 15 авто, в Донецк 10.

Всего за прошлые сутки через КПВВ проследовало 33,8 тысячи человек и 5 тысяч транспортных средств.

Информация от очевидцев (обновляется)

КПВВ «Майорск»

Нет данных.

КПВВ «Марьинка»

Нет данных.

КПВВ «Новотроицкое»

8:29 Новотроицк в обе стороны машины очереди нет.

КПВВ «Гнутово»

Нет данных.

Источник Знамя индустрии.