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Чтобы люди знали о войне и Донбассе: фотограф показал устроенное Россией пекло на востоке Украины

31.07.2018 16:12
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Чтобы люди знали о войне и Донбассе: фотограф показал устроенное Россией пекло на востоке Украины

Фотограф рассказал, что к фотопроекту по Донбассу его подтолкнуло то, что многие люди не знают о войне в данном регионе. Данные кадры были сделаны в июле текущего года.

Фото – лишь малая часть того, что приходится переживать украинским защитникам, служащим в одном из подразделений "Правого сектора", передает "Диалог.UA".

По словам репортера Ondrej Vachek, его цель – пробудить людей и показать, что рядом с ними есть горе и война. Фотограф констатирует, что многие не знают, что совсем близко от них гибнут люди, умирают бойцы ВСУ.

"Они не знают о несчастных 10 тыс., убитых в столкновениях, обстрелах, бомбардировках, и о чем-либо еще, связанном с войной. Или о примерно от 800 тыс. до 1 млн лиц, перемещенных внутри страны, которые являются беженцами в своем собственном государстве", - отметил репортер.



Теги: Россия, Донбасс, война, фото, фотограф, беженцы, ВСУ, обстрелы, ВПЛ
 
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