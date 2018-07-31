- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка19:18
- У Захарченко признали, что 50% ввозимой из РФ продукции - фальсификат17:52
- ВСУ показали "кошмар" российских военных: мощный гранатомет СПГ-9 подрывает танки и бронетехнику16:50
- Чтобы завершить конфликт на Донбассе, в Украине рассчитывают на мирные переговоры. ВИДЕО16:31
- Чтобы люди знали о войне и Донбассе: фотограф показал устроенное Россией пекло на востоке Украины16:12
- Российская спортсменка, которая воюет за ВСУ, рассказала об уничтожении сепаратистов15:31
- Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, заботясь о их «безопасности»14:02
- Комендантский час в Донецке: стал известен важный момент13:41
- Украина подняла боевую авиацию в небе над Донбассом13:20
- «Свадебный бум» в «ДНР»: Сколько стоит платье для невесты и костюм для жениха12:57
Чтобы люди знали о войне и Донбассе: фотограф показал устроенное Россией пекло на востоке Украины
Фотограф рассказал, что к фотопроекту по Донбассу его подтолкнуло то, что многие люди не знают о войне в данном регионе. Данные кадры были сделаны в июле текущего года.
Фото – лишь малая часть того, что приходится переживать украинским защитникам, служащим в одном из подразделений "Правого сектора", передает "Диалог.UA".
По словам репортера Ondrej Vachek, его цель – пробудить людей и показать, что рядом с ними есть горе и война. Фотограф констатирует, что многие не знают, что совсем близко от них гибнут люди, умирают бойцы ВСУ.
"Они не знают о несчастных 10 тыс., убитых в столкновениях, обстрелах, бомбардировках, и о чем-либо еще, связанном с войной. Или о примерно от 800 тыс. до 1 млн лиц, перемещенных внутри страны, которые являются беженцами в своем собственном государстве", - отметил репортер.
Теги: Россия, Донбасс, война, фото, фотограф, беженцы, ВСУ, обстрелы, ВПЛ
- Стало известно, почему в зоне АТО стали чаще гибнуть защитники Украины
- Донбасская Саур-Могила: место ужаса и силы
- Бутусов: "Война в Донбассе - это война взводов и взводных опорных пунктов"
- Муженко рассказал о плохом сценарии и количестве российских вояк на Донбассе
- Мнение: если будет наступление, Мариуполь снесут с лица земли
- На Донбасском фронте с утра произошло 13 обстрелов
- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка19:18
- У Захарченко признали, что 50% ввозимой из РФ продукции - фальсификат17:52
- ВСУ показали "кошмар" российских военных: мощный гранатомет СПГ-9 подрывает танки и бронетехнику16:50
- Чтобы завершить конфликт на Донбассе, в Украине рассчитывают на мирные переговоры. ВИДЕО16:31
- Чтобы люди знали о войне и Донбассе: фотограф показал устроенное Россией пекло на востоке Украины16:12
- Российская спортсменка, которая воюет за ВСУ, рассказала об уничтожении сепаратистов15:31
- Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, заботясь о их «безопасности»14:02
- Комендантский час в Донецке: стал известен важный момент13:41
- Украина подняла боевую авиацию в небе над Донбассом13:20
- «Свадебный бум» в «ДНР»: Сколько стоит платье для невесты и костюм для жениха12:57
- В Бердянске убили ветерана АТО. ВИДЕО19:53
- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка19:18
- Россия попытается повлиять на выборы в Украине – Турчинов18:50
- Россия начала подготовку к большим военным действиям – подробности18:22
- У Захарченко признали, что 50% ввозимой из РФ продукции - фальсификат17:52
- "Мы хотим с украинцами быть друзьями..." - Лавров объяснил, почему Украина и Россия "обречены" быть вместе17:29
- Турчинов: Россия готовит масштабную провокацию17:12
- ВСУ показали "кошмар" российских военных: мощный гранатомет СПГ-9 подрывает танки и бронетехнику16:50
- Ирландец заснял Лох-несское чудовище (ВИДЕО)16:40
- Чтобы завершить конфликт на Донбассе, в Украине рассчитывают на мирные переговоры. ВИДЕО16:31
- Как стоимость свадьбы влияет на риск развода: неожиданное исследование15:49
- Опасны для здоровья! Откажитесь от вентилятора навсегда, и вот почему15:05
- Растение, которое за 16 часов убивает 98% раковых клеток. ВИДЕО07:21
- Война на Донбассе: Будет ли обострение ситуации перед выборами в Украине16:34
- Украинцев ждут новые правила аренды: как и что может измениться16:14
- Единственный аргумент Кремля: известный адепт «Новороссии» объяснил новую идею Путина по Донбассу15:26
- Выплата недополученной пенсии в связи со смертью: что нужно знать переселенцам15:05
- 6 случаев, когда воду категорически нельзя пить!08:25
- Референдум для Донбасса: как политики и политологи отреагировали на идею Кремля21:20
- Стоматологи назвали самые вредные продукты для зубной эмали22:15
- Снимают Захарченко: в ОРДО сообщили кем заменят главаря "ДНР"
- Страсти в оккупированной Горловке: бандиты, биты и сорванный запуск "Стирола"
- Названы новые проблемы переселенцев: какие и где
- Смертельный взрыв на кладбище в Горловке: данные журналиста и разведки
- Из-за перевозчиков и проблем с пенсиями в Донецкой области гибнут люди
- В Донецке новые автобусы ездят "на бутылках"
- "Нужно срочно записать обращение к Путину..." - Казанский сообщил о крупной проблеме в Донецке
- Ночью пылала Луганщина
- Донбасс: опубликованы свежие данные о штурме линии разграничения
- Стало известно, сколько человек не пропустили через донбасские пункты пропуска