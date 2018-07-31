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Архив - Донецкая область

Чтобы завершить конфликт на Донбассе, в Украине рассчитывают на мирные переговоры. ВИДЕО

31.07.2018 16:31
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Чтобы завершить конфликт на Донбассе, в Украине рассчитывают на мирные переговоры. ВИДЕО

«Только переговоры», - один из наиболее частых ответов жителей Украины, и особенно Донецкой области, на вопрос о том, как разрешить военный конфликт на Донбассе.

Исследование «Кальмиусской группы» показало, что70% опрошенных украинцев выступают за мирный исход и диалог. Временная международная администрация под защитой миротворцев ООН – идея, которая имеет самую высокую поддержку среди населения Украины. 60% опрошенных в стране ожидают, что миротворцы разрешат конфликт. «Идеальным и рабочим вариантом для Украины» этот сценарий называют и некоторые государственные служащие.

Ранее «Новости Донбасса» писали, что с одной стороны, почти половина населения готова к варианту автономного статуса для неподконтрольных территорий (контроль за границей, легальные выборы, формирование законных органов власти), но в то же время большинство населения готово и к ограничению полномочий этих районов в течение переходного периода (73% - «за», 24% - «против»).

Подробнее – в видеосюжете ОТВД:



Теги: Украина, Донбасс, ООН, конфликт, переговоры, миротворцы
 
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