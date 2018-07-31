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Чтобы завершить конфликт на Донбассе, в Украине рассчитывают на мирные переговоры. ВИДЕО
«Только переговоры», - один из наиболее частых ответов жителей Украины, и особенно Донецкой области, на вопрос о том, как разрешить военный конфликт на Донбассе.
Исследование «Кальмиусской группы» показало, что70% опрошенных украинцев выступают за мирный исход и диалог. Временная международная администрация под защитой миротворцев ООН – идея, которая имеет самую высокую поддержку среди населения Украины. 60% опрошенных в стране ожидают, что миротворцы разрешат конфликт. «Идеальным и рабочим вариантом для Украины» этот сценарий называют и некоторые государственные служащие.
Ранее «Новости Донбасса» писали, что с одной стороны, почти половина населения готова к варианту автономного статуса для неподконтрольных территорий (контроль за границей, легальные выборы, формирование законных органов власти), но в то же время большинство населения готово и к ограничению полномочий этих районов в течение переходного периода (73% - «за», 24% - «против»).
Подробнее – в видеосюжете ОТВД:
Теги: Украина, Донбасс, ООН, конфликт, переговоры, миротворцы
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- Чтобы завершить конфликт на Донбассе, в Украине рассчитывают на мирные переговоры. ВИДЕО16:31
- Чтобы люди знали о войне и Донбассе: фотограф показал устроенное Россией пекло на востоке Украины16:12
- Российская спортсменка, которая воюет за ВСУ, рассказала об уничтожении сепаратистов15:31
- Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, заботясь о их «безопасности»14:02
- Комендантский час в Донецке: стал известен важный момент13:41
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