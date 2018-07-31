"Два дебила-это сила": Безлер жестко раскритиковал "советника" Захарченко

31.07.2018 12:17

Экс-главарь горловских боевиков Игорь Безлер подверг жесткой критике "советника главаря ДНР" Александру Казакову.

На своей странице в соцсети Безлер отмечает: "Я понимаю, что украсть и вывезти станки с 3 и 11 цеха Гормаша вам уже так просто не получится. Но вот, вам даже яйца на шомпол не накрутили пока, а вы так громогласно рассказали, куда сбывали украденное оборудование и комбайн с Гормаша. И если ранее об этом знали единицы, ну и помалкивали, соответственно, до поры до времени, то теперь, благодаря, Казаков, твоим дурачкам-блогерам, об этом знают все".

По его словам, идея, которую в 2017 году озвучил Захарченко о создании так называемой "Малоросии" "звучит куда смешнее" Безлер уточнил: "Вот воистину: два дебила - это сила... Осталось услышать, куда ваше бандитское кодло 800кг платиновой сетки со Стирола пристроило. Этот вопрос вами так и не озвучен. А там битами по башке и сломанными руками можно не отделаться, и не посмотрят, что ты - московский "политолох с четырьмя паспортами и цельный советник алкаша, ожившего после "плановой операции" по выводу из запоя".

Источник ДонПресс