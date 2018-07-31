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"Никакого ранения Захарченко не было..." - в Сети рассказали, зачем главаря "ДНР" срочно вызывали в Москву
В Сети появилась новая информация о цепочке странных событий, которые были связаны с главарем "ДНР" Александром Захарченко и появлением в СМИ серии новостей по операции и даже ранению наемника.
Однако информированные источники в Донецке сообщают, что пропажа Захарченко на 2 недели была связана со срочным отъездом в Москву, где был затребован отчет о расходовании денежных средств на территории оккупированной части Донбасса и в "ДНР", передает dialog.ua.
Занимающийся сбором инсайдерской информации пользователь под именем Донецкий Абориген сообщил, что слухи об операции Захарченко были запущены Москвой на фоне его визита в российскую столицу. "Все, что надо знать про "ранение", 12.07.2018 Александр Владимирович был вызван лично в правительство, в Москву, для дачи отчета о деятельности и расходовании государственных денег, выполнении гуманитарных программ", - написал он.
Однако встречу Захарченко проигнорировал под вымышленным предлогом, отправившись в российский Ростов, через связи в котором главарь "ДНР" устроил схему обогащения на поставках табачной продукции на Донбасс.
Теги: Россия, Донбасс, Москва, коррупция, Ростов, ДНР, Захарченко, РФ
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