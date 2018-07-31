Российская спортсменка, которая воюет за ВСУ, рассказала об уничтожении сепаратистов

31.07.2018 15:31

Бывший российский спортсмен, а ныне военнослужащая Вооруженных сил Украины рассказала о своем пребывании на Донбассе.

Об этом говорится в материале, опубликованном на странице в Facebook Оперативного командования "Север", передает dialog.ua.

Ранее сообщалось, что террористы за прошедшие сутки один раз применили тяжелое вооружение на Донбассе и совершили против сил ООС 10 вооруженных атак.

Военнослужащая Ольга, чия фамилия не называется, воюет на Донбассе в районе оккупированной Горловки и ловко управляет станковым крупнокалиберным пулеметом.

Ольга призналась, что начинала службу с автоматом в руках, но позже начала расстреливать сепаратистов из более мощного оружия. Девушка сообщила, что на фронте ей не скучно и всегда есть чем себя занять.

Также Ольга не понимает того, как люди могут спокойно ходить на работу, когда в их стране война. Сообщается в роте, где проходит службу Ольга, большинство людей воюет с 2014-го и не собираются уходить, пока не закончится война.