- Убийство лидера "Оплота" Жилина – дело рук главаря "ДНР" Захарченко. ВИДЕО20:49
- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка19:18
- У Захарченко признали, что 50% ввозимой из РФ продукции - фальсификат17:52
- ВСУ показали "кошмар" российских военных: мощный гранатомет СПГ-9 подрывает танки и бронетехнику16:50
- Чтобы завершить конфликт на Донбассе, в Украине рассчитывают на мирные переговоры. ВИДЕО16:31
- Чтобы люди знали о войне и Донбассе: фотограф показал устроенное Россией пекло на востоке Украины16:12
- Российская спортсменка, которая воюет за ВСУ, рассказала об уничтожении сепаратистов15:31
- Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, заботясь о их «безопасности»14:02
- Комендантский час в Донецке: стал известен важный момент13:41
- Украина подняла боевую авиацию в небе над Донбассом13:20
Российские наемники и боевики "ЛДНР" атакуют по всей линии фронта на Донбассе: трое бойцов ВСУ были ранены
Штаб ООС констатировал, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, несмотря на многочисленные провокации террористов.
За прошедшие сутки, 30 июля, пророссийские боевики 40 раз открывали огонь по позициям ВСУ, применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, передает "Диалог.UA".
Оккупанты РФ вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Майского, Светлодарска, Новгородского, Майорска, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новотроицкого, Каменки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово и Широкино.
Также пострадали позиции ООС у Водяного от обстрелов из минометов калибром 120-мм и 82-мм. К сожалению, за прошедшие сутки в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Согласно данным разведки, один оккупант был уничтожен и четверо ранены.
Теги: Россия, Донбасс, ранения, ДНР, ЛНР, боевики, ВСУ, обстрелы, ООС
- Российские наемники и боевики "ЛДНР" атакуют по всей линии фронта: четверо бойцов ВСУ были ранены
- Операция Объединенных сил набирает обороты: за сутки на Донбассе бойцы ВС Украины нейтрализовали 4 российских боевиков
- Бандформирования "Л/ДНР" разжигают ситуацию на Донбассе: за сутки ранены 4 бойцов ВСУ
- Оборону держат крепко: бойцы ВСУ отбили атаки "ЛНР/ДНР", не оставив российским боевикам шансов
- Последствия подлых провокаций террористов "ЛДНР" на Донбассе: стороны считают погибших и раненых
- Оккупанты нанесли 24 удара за сутки: бойцы ВСУ стойко держат оборону на Донбассе, несмотря на потери
- Дешево и сердито: как ремонтируют дороги в ЛНР22:25
- Убийство лидера "Оплота" Жилина – дело рук главаря "ДНР" Захарченко. ВИДЕО20:49
- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка19:18
- У Захарченко признали, что 50% ввозимой из РФ продукции - фальсификат17:52
- ВСУ показали "кошмар" российских военных: мощный гранатомет СПГ-9 подрывает танки и бронетехнику16:50
- Чтобы завершить конфликт на Донбассе, в Украине рассчитывают на мирные переговоры. ВИДЕО16:31
- Чтобы люди знали о войне и Донбассе: фотограф показал устроенное Россией пекло на востоке Украины16:12
- Российская спортсменка, которая воюет за ВСУ, рассказала об уничтожении сепаратистов15:31
- Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, заботясь о их «безопасности»14:02
- Комендантский час в Донецке: стал известен важный момент13:41
- С популярного украинского курорта сбежала толпа туристов22:50
- Дешево и сердито: как ремонтируют дороги в ЛНР22:25
- Турчинов жестко прошелся по идее "референдума Путина" на Донбассе21:52
- Исследование показало, люди каких профессий чаще разводятся21:16
- Убийство лидера "Оплота" Жилина – дело рук главаря "ДНР" Захарченко. ВИДЕО20:49
- "Нас сталкивают лбами": экс-разведчик призвал украинцев не поддаваться на провокации20:20
- В Бердянске убили ветерана АТО. ВИДЕО19:53
- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка19:18
- Россия попытается повлиять на выборы в Украине – Турчинов18:50
- Россия начала подготовку к большим военным действиям – подробности18:22
- Исследование показало, люди каких профессий чаще разводятся21:16
- "Нас сталкивают лбами": экс-разведчик призвал украинцев не поддаваться на провокации20:20
- Как стоимость свадьбы влияет на риск развода: неожиданное исследование15:49
- Опасны для здоровья! Откажитесь от вентилятора навсегда, и вот почему15:05
- Растение, которое за 16 часов убивает 98% раковых клеток. ВИДЕО07:21
- Война на Донбассе: Будет ли обострение ситуации перед выборами в Украине16:34
- Украинцев ждут новые правила аренды: как и что может измениться16:14
- Единственный аргумент Кремля: известный адепт «Новороссии» объяснил новую идею Путина по Донбассу15:26
- Выплата недополученной пенсии в связи со смертью: что нужно знать переселенцам15:05
- 6 случаев, когда воду категорически нельзя пить!08:25
- Снимают Захарченко: в ОРДО сообщили кем заменят главаря "ДНР"
- Страсти в оккупированной Горловке: бандиты, биты и сорванный запуск "Стирола"
- Названы новые проблемы переселенцев: какие и где
- "Нужно срочно записать обращение к Путину..." - Казанский сообщил о крупной проблеме в Донецке
- Появилось красноречивое фото о «судьбе ДНР»
- Ночью пылала Луганщина
- Донбасс: опубликованы свежие данные о штурме линии разграничения
- Стало известно, сколько человек не пропустили через донбасские пункты пропуска
- На Донетчине недвижимость выросла в цене
- Важная информация для пересекающих линию разграничения сегодня, 30 июля