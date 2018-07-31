Российские наемники и боевики "ЛДНР" атакуют по всей линии фронта на Донбассе: трое бойцов ВСУ были ранены

31.07.2018 09:21

Штаб ООС констатировал, что ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой, несмотря на многочисленные провокации террористов.

За прошедшие сутки, 30 июля, пророссийские боевики 40 раз открывали огонь по позициям ВСУ, применяя запрещенное минскими договоренностями вооружение, передает "Диалог.UA".

Оккупанты РФ вели прицельный огонь в основном из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Крымского, Майского, Светлодарска, Новгородского, Майорска, Опытного, Авдеевки, Марьинки, Новомихайловки, Новотроицкого, Каменки, Песков, Лебединского, Павлополя, Гнутово и Широкино.

Также пострадали позиции ООС у Водяного от обстрелов из минометов калибром 120-мм и 82-мм. К сожалению, за прошедшие сутки в ходе боевых действий трое военнослужащих Объединенных сил получили ранения. Согласно данным разведки, один оккупант был уничтожен и четверо ранены.