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С «паспортом ДНР» в РФ можно находиться всего 12 дней
Жителям временно оккупированных территорий Донецкой области, выезжающим на территорию РФ в очередной раз напомнили, что «паспорта ДНР» ничего не значат.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жителям временно оккупированных территорий Донецкой области, выезжающим на территорию РФ в очередной раз напомнили, что «паспорта ДНР» ничего не значат. С этими паспортами отказываются оформлять какие-либо юридические документы, а также заставляют оформлять регистрацию уже через 12 дней, в то время, как въезжающим по паспорту Украины можно находиться на территории РФ 90 дней.
Также жители временно оккупированных территорий говорят о крайне негативном отношении к ним со стороны жителей РФ, которые оскорбляют их, осыпают проклятиями и угрозами. Так жителям временно оккупированной Макеевки в Сочи на автостоянке оставили на автомобиле запугивающую записку с проклятиями и крестами.
Кроме того, жителей временно оккупированной части Донетчины, даже если они въезжают в РФ по паспортам Украины и нарушают правила пребывания в РФ «90 через 90», депортируют через суд и запрещают въезд в РФ на 3-5 лет.
Вот что рассказывают жители временно оккупированных территорий в соцсетях:
«В Ростове, при попытке сделать доверенность российский нотариус заявил, что паспорт ДНР не признаётся для составления юридических документов»,
«По укр паспорту можно находится 90 дней… Если паспорт ДНР… 12 дней и нужна регистрация...»,
«Самое неприятное что по ходу пьесы именно нам жителям Донецким придётся что то с этим опять делать, потому-что нас за держат за тупых ленивых хохлов, которые и не украинцы и не русские, они за нас уже все решили… А ещё хуже что люди к этому начинают привыкать и забывать кто такие донецкие»,
«Нужна консультация. Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, когда автобусы с Москвы и Крыма останавливали ГАИшники в Ростовской обл., высаживали тех, кто не соблюдает режим пребывания в РФ 90 через 90. Затем через суд депортировались с запретом на въезд на 3-5 лет?»,
«Мы ехали с Крыма двух человек сняли. Сказали нужно писать жалобу на сайт МВД России»,
«Ехал сам в Ростов, тоже мужчину сняли, без понятия, что с ним дальше было».
Теги: Россия, Донбасс, документы, МВД, паспорт, оккупация, ДНР, РФ
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