Ситуация в пунктах пропуска утром 31 июля

31.07.2018 09:02

Сегодня утром, 31 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передают dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 30 июля линию разграничения через КПВВ пересекли 37,8 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 7780 человек и 1000 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 8700 человек и 1700 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7900 человек и 1550 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 3610 человек и 840 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9840 человек.

Сегодня утром в КПВВ находились 170 транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 15/40;

КПВВ «Марьинка» – 0/45;

КПВВ «Новотроицкое» – 0/30;

КПВВ «Гнутово» – 20/20.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Майорск»:

Виктория: «7:48. На въезд в Горловку никого»;

Илья: «8:37. Майорск в Донецк пусто. Пеших и машин нет».