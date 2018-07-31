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Ситуация в пунктах пропуска утром 31 июля
Сегодня утром, 31 июля, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передают dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 30 июля линию разграничения через КПВВ пересекли 37,8 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 7780 человек и 1000 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 8700 человек и 1700 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7900 человек и 1550 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3610 человек и 840 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 9840 человек.
Сегодня утром в КПВВ находились 170 транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 15/40;
КПВВ «Марьинка» – 0/45;
КПВВ «Новотроицкое» – 0/30;
КПВВ «Гнутово» – 20/20.
По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.
КПВВ «Майорск»:
Виктория: «7:48. На въезд в Горловку никого»;
Илья: «8:37. Майорск в Донецк пусто. Пеших и машин нет».
Теги: Донбасс, Донецкая область, граница, Луганская область, пограничники, пункты пропуска, КПВВ, ГПСУ
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