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Архив - Донецкая область

У Захарченко признали, что 50% ввозимой из РФ продукции - фальсификат

31.07.2018 17:52
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У Захарченко признали, что 50% ввозимой из РФ продукции - фальсификат

"Министр промышленности и торговли" "ДНР" Алексей Грановский заявил, что 50% всей продукции, ввозимой на территорию "ДНР", является фальсификатом, передает donpress.com.

Так, Грановский уточнил: "Совместно с инспекцией по правам потребителей провели проверку продукции, которую завозят в "ДНР". Я вам скажу такую шокирующую статистику: 50% всей продукции, которая ввозится на территорию "ДНР" является фальсификатом".

При этом он уточнил: "Донецкстандартметрология" получила аккредитацию на России, мы имеем доступ к базе Росстандарта в РФ, мы можем в этой базе посмотреть, есть ли сертификат на этот продукт, или нет. Так вот 50% завозимой продукции не соответствует сертификатам".



Теги: Россия, Донбасс, аккредитация, сертификат, фальсификат, ДНР, Захарченко, продукция, РФ
 
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