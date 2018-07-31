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Украина подняла боевую авиацию в небе над Донбассом
Украинская армия подняла боевую авиацию на юге Донбасса в акватории Азовского моря на учениях, отработав тренировку блокирования высадки вражеского морского десанта на побережье.
Об этом сообщают информационные агентства со ссылкой на заявление пресс-службы Операции Объединенных сил, передает dialog.ua.
Стало известно, что украинские военные подняли в воздух боевые вертолеты "Ми-24" и "Ми-8", главной задачей которых была отработка удара по силам условного противника, который может высадиться на побережье Азовского моря. Тактические маневры боевой авиации будут проходить в течение 2 суток в окрестностях Мариуполя.
СМИ напомнили, что после оккупации Крыма в 2014 году российские военные вступили в жесткую конфронтацию с Украиной в акватории Азовского моря, что в последние месяцы вылилось в попытку уничтожить экономический потенциал Мариуполя и его порты блокированием морских судов.
Теги: Украина, Донбасс, Крым, Азовское море, Мариуполь, СМИ, учения, авиация, десант, ООС
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