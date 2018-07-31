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Архив - Донецкая область

В ОРДЛО начались перебои с газом. Заправки пустые, цены высокие

31.07.2018 08:44
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В ОРДЛО начались перебои с газом. Заправки пустые, цены высокие

На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей начались перебои с топливом - на этот раз проблемы возникли с газом.

Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает: donpress.com.

По их данным, уже неколько дней во многих городах большинство заправок пустует, а там, где газ есть, он продается намного дороже -топливо поднялось в цене уже до 28-29 рублей.

"Донецк Параллель на развилке газа нет. Заправилась на Донтопливо возле Мост по 29 рублей", - написал местный житель.
"На заправках начал исчезать газ, на некоторых цена уже 28-29 руб.", - добавил другой дончанин.
"Рашка пошлины подняла", - пишут комментаторы.

Аналогичная ситуация отмечается и в Луганске. "На трассе в районе Горняцкого тоже нет. Автовокзал глухо", - пишут местные жители.
"Воинская часть, Шанс - пропана нет", - отмечают пользователи.

Также газа нет и в Брянке, а по свидетельствам некоторых очевидцев, перебои с ним наблюдаются и в России.
По словам комментаторов, такое исчезновение топлива может быть связано с предстоящим скачком цен на него.



Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Луганск, подорожание, заправка, газ, АЗС, топливо, ОРДЛО
 
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