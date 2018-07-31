- Убийство лидера "Оплота" Жилина – дело рук главаря "ДНР" Захарченко. ВИДЕО20:49
- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка19:18
- У Захарченко признали, что 50% ввозимой из РФ продукции - фальсификат17:52
- ВСУ показали "кошмар" российских военных: мощный гранатомет СПГ-9 подрывает танки и бронетехнику16:50
- Чтобы завершить конфликт на Донбассе, в Украине рассчитывают на мирные переговоры. ВИДЕО16:31
- Чтобы люди знали о войне и Донбассе: фотограф показал устроенное Россией пекло на востоке Украины16:12
- Российская спортсменка, которая воюет за ВСУ, рассказала об уничтожении сепаратистов15:31
- Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, заботясь о их «безопасности»14:02
- Комендантский час в Донецке: стал известен важный момент13:41
- Украина подняла боевую авиацию в небе над Донбассом13:20
В ОРДЛО начались перебои с газом. Заправки пустые, цены высокие
На временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей начались перебои с топливом - на этот раз проблемы возникли с газом.
Об этом сообщают местные жители в социальных сетях, передает: donpress.com.
По их данным, уже неколько дней во многих городах большинство заправок пустует, а там, где газ есть, он продается намного дороже -топливо поднялось в цене уже до 28-29 рублей.
"Донецк Параллель на развилке газа нет. Заправилась на Донтопливо возле Мост по 29 рублей", - написал местный житель.
"На заправках начал исчезать газ, на некоторых цена уже 28-29 руб.", - добавил другой дончанин.
"Рашка пошлины подняла", - пишут комментаторы.
Аналогичная ситуация отмечается и в Луганске. "На трассе в районе Горняцкого тоже нет. Автовокзал глухо", - пишут местные жители.
"Воинская часть, Шанс - пропана нет", - отмечают пользователи.
Также газа нет и в Брянке, а по свидетельствам некоторых очевидцев, перебои с ним наблюдаются и в России.
По словам комментаторов, такое исчезновение топлива может быть связано с предстоящим скачком цен на него.
Теги: Россия, Донецк, Донбасс, Луганск, подорожание, заправка, газ, АЗС, топливо, ОРДЛО
- Дешево и сердито: как ремонтируют дороги в ЛНР22:25
- Убийство лидера "Оплота" Жилина – дело рук главаря "ДНР" Захарченко. ВИДЕО20:49
- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка19:18
- У Захарченко признали, что 50% ввозимой из РФ продукции - фальсификат17:52
- ВСУ показали "кошмар" российских военных: мощный гранатомет СПГ-9 подрывает танки и бронетехнику16:50
- Чтобы завершить конфликт на Донбассе, в Украине рассчитывают на мирные переговоры. ВИДЕО16:31
- Чтобы люди знали о войне и Донбассе: фотограф показал устроенное Россией пекло на востоке Украины16:12
- Российская спортсменка, которая воюет за ВСУ, рассказала об уничтожении сепаратистов15:31
- Боевики «ДНР» не пропускают наблюдателей СММ ОБСЕ, заботясь о их «безопасности»14:02
- Комендантский час в Донецке: стал известен важный момент13:41
- С популярного украинского курорта сбежала толпа туристов22:50
- Дешево и сердито: как ремонтируют дороги в ЛНР22:25
- Турчинов жестко прошелся по идее "референдума Путина" на Донбассе21:52
- Исследование показало, люди каких профессий чаще разводятся21:16
- Убийство лидера "Оплота" Жилина – дело рук главаря "ДНР" Захарченко. ВИДЕО20:49
- "Нас сталкивают лбами": экс-разведчик призвал украинцев не поддаваться на провокации20:20
- В Бердянске убили ветерана АТО. ВИДЕО19:53
- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка19:18
- Россия попытается повлиять на выборы в Украине – Турчинов18:50
- Россия начала подготовку к большим военным действиям – подробности18:22
- Исследование показало, люди каких профессий чаще разводятся21:16
- "Нас сталкивают лбами": экс-разведчик призвал украинцев не поддаваться на провокации20:20
- Как стоимость свадьбы влияет на риск развода: неожиданное исследование15:49
- Опасны для здоровья! Откажитесь от вентилятора навсегда, и вот почему15:05
- Растение, которое за 16 часов убивает 98% раковых клеток. ВИДЕО07:21
- Война на Донбассе: Будет ли обострение ситуации перед выборами в Украине16:34
- Украинцев ждут новые правила аренды: как и что может измениться16:14
- Единственный аргумент Кремля: известный адепт «Новороссии» объяснил новую идею Путина по Донбассу15:26
- Выплата недополученной пенсии в связи со смертью: что нужно знать переселенцам15:05
- 6 случаев, когда воду категорически нельзя пить!08:25
- Снимают Захарченко: в ОРДО сообщили кем заменят главаря "ДНР"
- Страсти в оккупированной Горловке: бандиты, биты и сорванный запуск "Стирола"
- Названы новые проблемы переселенцев: какие и где
- "Нужно срочно записать обращение к Путину..." - Казанский сообщил о крупной проблеме в Донецке
- Появилось красноречивое фото о «судьбе ДНР»
- Ночью пылала Луганщина
- Донбасс: опубликованы свежие данные о штурме линии разграничения
- Стало известно, сколько человек не пропустили через донбасские пункты пропуска
- На Донетчине недвижимость выросла в цене
- Важная информация для пересекающих линию разграничения сегодня, 30 июля