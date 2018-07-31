ВСУ показали "кошмар" российских военных: мощный гранатомет СПГ-9 подрывает танки и бронетехнику

31.07.2018 16:50

Подразделения украинской армии показали фото работы мощного противотанкового гранатомета "СПГ-9" на одном из полигонов Донбасса.

Кадры стрельбы были опубликованы на странице 93-й ОМБр в социальные сети. В сообщении отмечается, что мобильный станковый гранатомет поражает бронетехнику и танки боевиков, а также живую силу, передает dialog.ua.

Гранатомет имеет максимальную дальность стрельбы 1300 метров, а при использовании раздельной наводкой осколочной гранаты — 4500 м. Он имеет сразу 4 модификации, каждая из которых имеет свои тактические преимущества.

При этом солдаты отмечают, что переносная пушка постоянно используется ВСУ во время выполнения военных задач на передовой.