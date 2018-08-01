- Красный Крест готов оказать помощь пенсионерам ОРДЛО20:41
- На КПВВ «Гнутово» задержана женщина, перевозившая на неподконтрольный Донбасс украшения 19:00
- Жителям Славянска, чье жилье было разрушено в 2014 году из-за АТО, выплатят матпомощь18:46
- Чайник просто взорвался: В «ДНР» заявили, что половина ввозимой в «республику» продукции негодна15:35
- «ДНР» хочет забрать недвижимость у ММК им. Ильича и Проминвестбанка14:45
- На Донетчине каждый десятый автобус с нарушениями: водители без документов, но трезвые14:37
- В Донецкой области появится новый праздник14:04
- Лагерь "Орленок", в котором произошло массовое отравление, закрыли до конца года.11:38
- На Донетчине искать пропавших детей помогут местные жители10:08
- Житель Краматорска отдал мошенникам 12 тысяч гривень08:36
Красный Крест готов оказать помощь пенсионерам ОРДЛО
Красный Крест готов оказать посильную помощь в выплате пенсий жителям временно неподконтрольных районов Донбасса. Об этом сообщает РБК-Украина
Пресс-секретарь делегации Красного Креста в Украине Миладин Богетич рассказал, что пенсионеры на оккупированных территориях заинтересовались предложением Красного Креста о посредничестве в выплате пенсий. Однако, на сегодняшний день соответствующего механизма нет.
"Ранее рассматривалась возможность того, МККК может принять участие в выплате украинских пенсий жителям неподконтрольных территорий. С тех пор люди часто звонят нам, в офисы в Луганске и Донецке, и спрашивают, как они будут получать пенсии. Однако сейчас такого механизма нет. Мы готовы участвовать в доставке пенсий, если будут договоренности между сторонами конфликта", - уточнил Богетич.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, пенсионер, Красный Крест, ОРДЛО
- Енакиевские дети провели сытную акцию
- Международный Комитет Красного Креста готов выступать в качестве посредника на Донбассе для решения гуманитарных проблем населения
- У пенсионеров будут тепло и свет
- В Донбассе задержаны отморозки, нападавшие на пенсионеров
- Донецкие милиционеры нашли упавшую в люк пенсионерку
- На пенсионерах оккупированного Донбасса государство сэкономило 8 млрд грн
- Красный Крест готов оказать помощь пенсионерам ОРДЛО20:41
- На Луганщине СБУ блокировала переправку наркотиков в РФ 19:48
- На КПВВ «Гнутово» задержана женщина, перевозившая на неподконтрольный Донбасс украшения 19:00
- Жителям Славянска, чье жилье было разрушено в 2014 году из-за АТО, выплатят матпомощь18:46
- Молодые девушки бегут с территории ОРЛО: названа причина18:33
- Чайник просто взорвался: В «ДНР» заявили, что половина ввозимой в «республику» продукции негодна15:35
- «ДНР» хочет забрать недвижимость у ММК им. Ильича и Проминвестбанка14:45
- На Донетчине каждый десятый автобус с нарушениями: водители без документов, но трезвые14:37
- В Донецкой области появится новый праздник14:04
- В Счастье полицейские обнаружили в посылке наркотики13:47
- Донбасс уходит под землю? Мнение экспертов22:36
- Игорь ОШКАДЕРОВ: Украина может и должна быть энергонезависимой22:24
- Порошенко: Россию ожидает большой иск от Украины из-за аннексии Крыма и оккупации Донбасса21:47
- Украинец стал чемпионом Европы по греко-римской борьбе среди юниоров .21:33
- Купол Верховной Рады Украины отремонтируют впервые за 45 лет 21:12
- Інстаграм негативно впливає на жіноче здоров'я21:09
- Красный Крест готов оказать помощь пенсионерам ОРДЛО20:41
- "Манчестер Юнайтед" оштрафовал нападающего на четверть миллиона за поездку на рождение ребенка20:34
- Селфі можуть бути корисними20:15
- В Киеве на улице прохожие нашли гранату20:02
- Інстаграм негативно впливає на жіноче здоров'я21:09
- Селфі можуть бути корисними20:15
- Как правильно выбрать и выгодно купить контактные линзы13:08
- Как избавиться от головной боли: полезные советы11:42
- Польза меда для человека07:18
- Исследование показало, люди каких профессий чаще разводятся21:16
- "Нас сталкивают лбами": экс-разведчик призвал украинцев не поддаваться на провокации20:20
- Как стоимость свадьбы влияет на риск развода: неожиданное исследование15:49
- Опасны для здоровья! Откажитесь от вентилятора навсегда, и вот почему15:05
- Растение, которое за 16 часов убивает 98% раковых клеток. ВИДЕО07:21
- Снимают Захарченко: в ОРДО сообщили кем заменят главаря "ДНР"
- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка
- Растение, которое за 16 часов убивает 98% раковых клеток. ВИДЕО
- Появилось красноречивое фото о «судьбе ДНР»
- "Нужно срочно записать обращение к Путину..." - Казанский сообщил о крупной проблеме в Донецке
- "Никакого ранения Захарченко не было..." - в Сети рассказали, зачем главаря "ДНР" срочно вызывали в Москву
- Важная информация для пересекающих линию разграничения сегодня, 30 июля
- "Два дебила-это сила": Безлер жестко раскритиковал "советника" Захарченко
- "Персонал такого давно не помнит", - врач с Донбасса о большом количестве убитых боевиков в морге Краснодона
- С «паспортом ДНР» в РФ можно находиться всего 12 дней