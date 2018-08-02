- В оккупированной Горловке террористы ради забавы обстреляли подростков16:52
- "Бомбануло мощно": в оккупированной Горловке прогремели взрывы, террористы готовятся к наступлению16:12
- Боевики «ДНР» требуют чтобы наблюдатели СММ ОБСЕ получили «разрешения у командиров»15:31
- Оккупанты будут потеть от слова "Стугна": украинские военные протестировали ракетный комплекс. ВИДЕО15:12
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» стягивают РСЗО, САУ и другое тяжелое вооружение14:28
- В Горловке предприятия будут «разобраны до фундамента»13:52
- "Эти люди не нужны ни России, ни Путину", - СМИ рассказали, сколько российских наемников сидят в тюрьмах "ДНР"13:29
- На Донбассе пропал украинский военный13:07
- В Донецке появились новые тентованные грузовики боевиков «ДНР»12:24
- В Донбассе ликвидирован юный боевик из Горловки12:06
Боевики «ДНР» и «ЛНР» наращивают тяжелое вооружение – танки, минометы и БМП
Боевики «ДНР» и «ЛНР» на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей наращивают запрещенное вооружение – танки, минометы, БМП и другое.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Как сообщается в отчете СММ ОБСЕ по состоянию на 30 июля 2018 года, имеющемся в открытом доступе, «29 июля в неподконтрольном правительству районе беспилотный летательный мини-аппарат (БПЛА) СММ зафиксировал буксируемый миномет (2Б9 «Василек», 82 мм), размещенный в нарушение линий отвода неподалеку от н. п. Калиновое (60 км к западу от Луганска).
30 июля за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения в неподконтрольном правительству районе наблюдатели видели 3 танка (Т-72) возле н. п. Терновое (57 км к востоку от Донецка).
28 июля в неподконтрольных правительству районах БПЛА СММ дальнего радиуса действия зафиксировал 2 МТ-ЛБ возле н. п. Катериновка (быв. Юбилейное, 8 км к западу от Луганска), 1 ББМ(неустановленного типа) неподалеку от н. п. Золотое-5 (Михайловка; 61 км к северо-западу от Луганска) и 1 ББМ (неустановленного типа) возле н. п. Новоалександровка (65 км к западу от Луганска). 29 июля мини-БПЛА СММ обнаружил 2 БМП-2, 3 бронетранспортера (типа МТ-ЛБ) и 2 зенитные установки (ЗУ-23-2), установленные на военные грузовики, вблизи н. п. Кадиевка (50 км к западу от Луганска)».
Теги: Донбасс, беспилотник, вооружение, ДНР, ЛНР, боевики, бронетехника, СММ ОБСЕ
- ОБСЕ сообщила о новых размещениях танков боевиков у Донецка
- Боевики «ЛДНР» и российские оккупанты используют танки, РСЗО и другое тяжелое вооружение
- ОБСЕ обнаружила танки и Грады сепаратистов
- Боевики «ЛДНР» стягивают тяжелое вооружение – танки, БТРы, минометы и гаубицы
- Из Алчевска под Дебальцево боевики перебросили шесть «Градов»
- Боевики «ДНР» стягивают Донецк танки и БТРы
- В России в ДТП погибли шестеро жителей Ровеньков17:42
- В оккупированной Горловке террористы ради забавы обстреляли подростков16:52
- В Кадиевке в больницу привезли боевика «ЛНР» с минно-взрывными травмами16:30
- "Бомбануло мощно": в оккупированной Горловке прогремели взрывы, террористы готовятся к наступлению16:12
- Боевики «ДНР» требуют чтобы наблюдатели СММ ОБСЕ получили «разрешения у командиров»15:31
- Оккупанты будут потеть от слова "Стугна": украинские военные протестировали ракетный комплекс. ВИДЕО15:12
- Сжигает сетчатку глаза: боевики на Донбассе применяют новое оружие против снайперов ВСУ14:50
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» стягивают РСЗО, САУ и другое тяжелое вооружение14:28
- В Горловке предприятия будут «разобраны до фундамента»13:52
- "Эти люди не нужны ни России, ни Путину", - СМИ рассказали, сколько российских наемников сидят в тюрьмах "ДНР"13:29
- В России в ДТП погибли шестеро жителей Ровеньков17:42
- Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка17:17
- В оккупированной Горловке террористы ради забавы обстреляли подростков16:52
- В Кадиевке в больницу привезли боевика «ЛНР» с минно-взрывными травмами16:30
- "Бомбануло мощно": в оккупированной Горловке прогремели взрывы, террористы готовятся к наступлению16:12
- Почему страховые компании боятся страховать здоровье украинцев15:49
- Боевики «ДНР» требуют чтобы наблюдатели СММ ОБСЕ получили «разрешения у командиров»15:31
- Оккупанты будут потеть от слова "Стугна": украинские военные протестировали ракетный комплекс. ВИДЕО15:12
- Сжигает сетчатку глаза: боевики на Донбассе применяют новое оружие против снайперов ВСУ14:50
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» стягивают РСЗО, САУ и другое тяжелое вооружение14:28
- Нужно ли переселенцам приходить в Ощадбанк для идентификации: разъяснения банка17:17
- Почему страховые компании боятся страховать здоровье украинцев15:49
- "С Ильина дня вода холодна": Все самое интересное о сегодняшнем празднике 08:57
- Как определить характер по форме ногтей08:31
- Інстаграм негативно впливає на жіноче здоров'я21:09
- Селфі можуть бути корисними20:15
- Как правильно выбрать и выгодно купить контактные линзы13:08
- Как избавиться от головной боли: полезные советы11:42
- Польза меда для человека07:18
- Исследование показало, люди каких профессий чаще разводятся21:16
- Снимают Захарченко: в ОРДО сообщили кем заменят главаря "ДНР"
- Растение, которое за 16 часов убивает 98% раковых клеток. ВИДЕО
- Переселенцы снова получили "письма счастья" от Ощадбанка
- Появилось красноречивое фото о «судьбе ДНР»
- "Нужно срочно записать обращение к Путину..." - Казанский сообщил о крупной проблеме в Донецке
- "Никакого ранения Захарченко не было..." - в Сети рассказали, зачем главаря "ДНР" срочно вызывали в Москву
- "Два дебила-это сила": Безлер жестко раскритиковал "советника" Захарченко
- Важная информация для пересекающих линию разграничения сегодня, 30 июля
- "Персонал такого давно не помнит", - врач с Донбасса о большом количестве убитых боевиков в морге Краснодона
- С «паспортом ДНР» в РФ можно находиться всего 12 дней