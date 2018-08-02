Оккупант не оправится: в Сети рассказали о реальных потерях "Л/ДНР" на Донбассе

02.08.2018 09:02

Только в июле 2018 года боевые и небоевые потери гибридной армии РФ превысили 100 человек. О шокирующих потерях врага рассказала ЛентаUA.net со ссылкой на офицера ВСУ Анатолия Штефана Штирлица, передает "Диалог.UA".

Несмотря на "хлебное перемирие", враг в июле весьма активно "зверствовал" на Донбассе. Гибридная армия РФ не только обстреливала позиции ВСУ и населенные пункты, но и пыталась иногда прорвать линию обороны украиских войск с помощью ДРГ.

ВСУ весьма жестко реагировали на каждое нарушение оккупантом перемирия, в результате чего тот понес серьезнейшие потери. Так, в июле 31 наемник "Л/ДНР" был уничтожен, еще 68 отправлены на длительное лечение.

Не обошлось у врага и без небоевых потерь. Суициды, несоблюдение мер безопасности, а также стычки между наемниками унесли жизни еще 12 террористов. Командование группировок "Л/ДНР" по приказу из Москвы тщательно потери замалчивает, что очень злит рядовых террористов.

Сокрытием реального числа убийство российские "кураторы" пытаются решить проблему с неукомплектованностью подразделений, но безуспешно. Помимо массовых смертей, наемники стремительно бегут с "Л/ДНР", разочаровавшись в "русском мире" и размерах зарплат.