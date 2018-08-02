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Прием документов в вузы окончен: Для абитуриентов с неподконтрольного Донбасса есть варианты
Образовательные центры для абитуриентов неподконтрольных украинской власти территории и «серой зоны» «Донбасс – Украина» и «Крым – Украина» работают до 28 сентября, воспользоваться же предоставляемой ими возможностью поступить в украинские учебные заведения по упрощенной процедуре можно до 26 сентября. Об этом сообщила исполнительный директор общественной организации «Фонд Открытая политика» Ирина Жданова.
Она напомнила, что подача заявлений на бюджетные места в вузы уже завершилась. Но абитуриенты с неподконтрольной территории имеют возможность начать получать украинское образование.
Во-первых, еще можно подавать заявления в вузы на контрактную форму обучения, а затем перевестись на бюджет. «Если вы не успели подать документы на бюджет в университет, то можно подать заявление в вуз (речь идет о государственных вузах) на контрактную форму обучения и тут же подать заявление о переводе на бюджет. И в случае появления дополнительных бюджетных мест вас переведут с контракта на бюджет. Например, в прошлом году в государственных вузах, подчиненных Минобразованию, практически все, кто написал заявление, были переведены на бюджет», – констатировала общественница.
Чтобы попусту не терять год в ожидании следующей вступительной кампании в вузы Жданова рекомендует абитуриентам неподконтрольного Донбасса.
Во-вторых, сейчас поступать в профтехучилища. «До 26 сентября можно поступать в профтехучилища – здесь гарантировано предоставляются общежития, стипендии. Вы будете иметь легальные, государством признанные документы и на следующий год уже можно будет продолжить обучение в вузе. Причем в вуз сможете поступить сразу на 2-й курс. Т.е. этот год у вас не будет потрачен впустую», – отметила эксперт.
В-третьих, можно поступить в техникум или колледж. «Мы констатируем, что у абитуриентов с неподконтрольных территорий больше все-таки спрос на высшее украинское образование. Но отмечу, что техникумы и колледжи тоже причисляются к определенной ступени высшего образования и они дают прекрасное образование. Например, в Лисичанском горно-индустриальном колледже (Луганская обл.) очень много детей с неблагополучных, материально необеспеченных семей, жителей "серой зоны". Для них поступить в университет – это вызов, а колледж – прекрасная возможность для старта и после него можно поступить в вуз на 2-й курс автоматически. И для таких детей это очень хороший коридор, чтобы получить образование. И кстати, таким путем получаются специалисты еще лучше, чем бы они сразу попали в университет», – констатировала Жданова.
Источник Донецкие новости.
Теги: Украина, Донбасс, абитуриент, приемная комиссия, вузы
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