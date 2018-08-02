В Мариуполе на пост-мосту водитель маршрутки потерял сознание. Автобус был полон

02.08.2018 08:38

Вчера около 8:10 на пост-мосту произошла внештатная ситуация. Водителю маршрутки №112 стало плохо в пути. Он потерял сознание.

Об этом 0629 сообщили очевидцы.

"Автобус был полный. Водитель, по свидетельству кондуктора, работал три дня подряд с утра и до ночи",- сообщили мариупольцы и были очень обеспокоены тем фактом, что водители маршруток работают сверхурочно.

Информацию о том, что водители работают с превышением графика, подтвердили и в департаменте транспорта Мариупольского городского совета.

Относительного данного случая отметили, что до начала работы водитель прошел медицинское обследование, и медики не выявили никаких отклонений в его здоровье.

"Когда же ему стало плохо, водитель смог взять под контроль ситуацию и остановить автобус. Никто не пострадал. Перевозчик сразу же принял меры и заменил водителя в данном маршрутном такси", - отметил глава департамента Василий Клат.

Также в департаменте отметили,что водитель потерял сознание в результате резкого снижения давления.

Напомним, сегодня на линию выходит немногим более 210 маршрутных такси. Еще несколько лет назад их было в два раза больше.